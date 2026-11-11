انعقاد «الكونغرس العالمي للطب العسكري» لأول مرة في الدولة شهادة دولية على ريادة الإمارات

أكد العقيد الركن الدكتور مبارك ناصر العامري، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أن انعقاد معرض «الكونغرس العالمي للطب العسكري 46» للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مسيرة عريقة تزيد على مئة عام، يمثل شهادة دولية ناصعة على قدرات الدولة الرائدة وبنيتها التحتية المتقدمة في تنظيم وإنجاح الفعاليات العالمية الكبرى، مشدداً على أن هذا الحدث العالمي يعكس مضي الدولة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل الطبي والعسكري عبر استخلاص دروس الماضي وتوظيف أحدث الابتكارات لخدمة الإنسانية وحماية سلامة الكوادر البشرية في مختلف الظروف والبيئات.

وأوضح العامري أن الكونغرس يشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 2000 مشارك، ووفوداً وقادة باحثين من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 60 منصة عرض دولية ومحلية تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في قطاع الطب العسكري بمشاركة نخبة من الشركات العالمية الكبرى، والشركات ذات الشراكات الاستراتيجية مع الدولة، فضلاً عن شركات تعرض منتجاتها الطبية للمرة الأولى.

40 تخصصاً

وذكر أن فعاليات الكونغرس، المقرر اختتام أعمالها في 13 نوفمبر الجاري بعرض جميع الملخصات والتوصيات النهائية، تتضمن أكثر من 300 محاضرة علمية وأكثر من 700 ملخص بحثي تتوزع على 40 تخصصاً طبياً وصحياً، وترتكز أجندتها على ثلاثة محاور رئيسية ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية العسكرية؛ يتمثل الأول في توظيف الذكاء الاصطناعي بالطب العسكري للانتقال من الاعتماد الكلي على الحضور الميداني التقليدي إلى دمج الابتكارات الذكية لتقديم العلاج والرعاية للمصاب في موقع الإصابة مباشرة قبل الوصول إلى المستشفيات التخصصية، بما يسرّع اتخاذ القرار والاستجابة والشفاء.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على المرونة والتكيّف عبر بحث سبل تكيف الطب العسكري مع البيئات والسيناريوهات المتعددة والمستحدثة والاستفادة من الخبرات التدريبية المكتسبة وتبادل التجارب الدولية، فيما يُعنى المحور الثالث بالتكامل بين الطب العسكري والمدني من خلال تعزيز أطر التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة بكفاءة عالية استناداً إلى النماذج الرائدة في دولة الإمارات والدول المتقدمة.

ورش عمل

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع إلى أن المؤتمر يشهد تنظيم ورش عمل متقدمة تمتد لعدة أيام، من بينها ورش متخصصة في علاج مصابي العوامل الكيميائية، وعروض حول الطباعة عن بُعد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتقديم الرعاية الطبية في موقع الإصابة ذاته، إلى جانب تبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية ونظيراتها العالمية، واستعراض أحدث سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي الذكي لأول مرة في تاريخ الدولة، وبحث آليات توظيف الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة.