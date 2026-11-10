عبدالرحمن آل صالح: المشاريع الجديدة تعكس أهمية التخطيط المالي المستدام

قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشاريع استراتيجية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، يجسد حرص القيادة على مواصلة تطوير الخدمات والمرافق المجتمعية، وإعطاء الأولوية لمناطق إسكان المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز نهج التخطيط الاستباقي للمستقبل.

وأضاف أن المشاريع، التي تشمل خطة متكاملة لتطوير الخدمات والمرافق حتى عام 2040، ومشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب دراسة مستقبل السوق العقاري، تعكس أهمية التخطيط المالي المستدام، وتوظيف الموارد بكفاءة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد معاليه أن مالية دبي تؤدي دوراً محورياً في تمكين الأولويات الحكومية، عبر التخطيط للموارد المالية وتخصيصها وفق احتياجات الإمارة ومستهدفاتها التنموية، إلى جانب المتابعة المستمرة لكفاءة الإنفاق وترسيخ الاستدامة المالية.

وأوضح أن تكامل منظومة العمل المالي يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع التي تحقق أثراً ملموساً ومباشراً في حياة السكان، ويدعم تنفيذ الخطط الحكومية بكفاءة ومرونة، بما يعزز جودة الخدمات، ويرسخ تنافسية دبي، ويمهد لخلق فرص تنموية مستدامة للأجيال المقبلة.