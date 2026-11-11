زيلينسكي يشكر الإمارات على توفير مكان موثوق للمفاوضات

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أعرب فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على توفير مكان موثوق للمفاوضات، وذلك في أعقاب اختتام وفود أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا اليوم في العاصمة "أبوظبي" أعمال اليوم الأول من المحادثات الثلاثية على مستوى فرق العمل، الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، على أن تستأنف صباح غد الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، أن الرئيس زيلينسكي وصف، عبر قناته على تطبيق "تيليجرام"، محادثات أبوظبي الثلاثية التي سبقها لقاء مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين، بأنها كانت "بناءة وجوهرية للغاية"، موضحا أنها ناقشت المعايير المحتملة للتدابير الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى باعتباره أولوية قصوى، إلى جانب أسس ضمان فعالية الضمانات الأمنية على المدى الطويل وآليات منع تكرار الأزمة، وأوضح أنه أصدر تعليمات لوفد بلاده بشأن جولة الغد والمناقشات اللاحقة مع الممثلين الأمريكيين والشركاء الأوروبيين لتقريب السلام.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات من باريس نقلتها وكالة "أوكرينفورم" عن شبكة "سكاي نيوز"، جولة اليوم الأول في دولة الإمارات بأنها كانت "مثمرة للغاية".

وأشار روبيو إلى هدف واشنطن المتمثل في توسيع الصيغة الثلاثية لاحقا لتشمل الحلفاء الأوروبيين مباشرة على طاولة المفاوضات بوصفهم جزءا من الحل طويل الأمد.