محمد بن سعود: «اجتماعات حكومة الإمارات» تجسّد نهج القيادة في العمل بروح الفريق الواحد



عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وأكد سموه أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسّد نهج القيادة الرشيدة في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لترجمة الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في استدامة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات وحياة الناس.

وناقش المجلس عدداً من الملفات الحكومية والتنموية، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وجاهزية، تدعم تنافسية الإمارة وتواكب تطلعات مجتمعها.

وناقش المجلس سبل تحسين منظومة البناء والتطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، كما ناقش إطلاق منصة موحدة لمؤشرات المبيعات والإيجارات العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز شفافية السوق العقاري، وبحث المجلس سبل معالجة أوضاع المباني المهجورة، بما يعزز السلامة العامة ويرتقي بالمشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة، والتي تنظّم إجراءات التسجيل والقيد والتعديل على الحقوق العقارية، بما يعزز استقرار الملكية وحماية الحقوق وموثوقية المعاملات العقارية في الإمارة.