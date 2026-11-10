ولي عهد أم القيوين: رفع جاهزية الجهات الحكومية أولوية في مسيرة التطوير



أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أن رفع جاهزية الجهات الحكومية في مختلف مجالات تقديم الخدمات يمثل أولوية في مسيرة تطوير العمل الحكومي في الإمارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس على جودة الخدمات ويسهّل وصول المتعاملين إليها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمديرين العامين أعضاء المجلس.

وثمّن سموه في بداية الاجتماع جهود القيادات الحكومية وفرق العمل في الدوائر الحكومية بالإمارة في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أهمية دور القيادات في تحديد أولويات التطوير، وتمكين فرق العمل من تنفيذها، والاستفادة من ملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم في معالجة التحديات وتحسين الخدمات.

وبدأ الاجتماع باستعراض الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أبرز إنجازات إدارة القيادات والقدرات الحكومية في مجالي التدريب والتطوير، والجهود المبذولة لتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز مهارات الموظفين في الجهات الحكومية، في إطار حرص حكومة أم القيوين على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير منظومة التدريب بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التميز الحكومي.

واطلع سموه على أبرز المؤشرات الإحصائية والتنموية التي عرضتها إدارة التنافسية والإحصاء، وشملت الجوانب السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية في الإمارة، وتناول دور هذه المؤشرات في متابعة مسيرة التنمية ودعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، بما يعزز كفاءة التخطيط الاستراتيجي ويساعد على تحديد الأولويات التنموية واستشراف التوجهات المستقبلية للإمارة.

كما اطلع سموه على نتائج دراسة السعادة والإيجابية والتناغم والولاء الوظيفي في حكومة أم القيوين لعام 2026، التي عرضتها إدارة رأس المال البشري، وناقش مؤشرات الموارد البشرية وإحصاءاتها، إلى جانب أبرز مقترحات الموظفين بشأن تطوير بيئة العمل وتعزيز آليات التحفيز والتقدير الوظيفي.

كما تم خلال الاجتماع عرض أبرز إنجازات دائرة السياحة والآثار، واطلع سموه على نتائج أداء القطاع السياحي في أم القيوين، التي أظهرت نمواً ملحوظاً في مختلف جوانب النشاط السياحي بالإمارة، والذي يعكس تطور القطاع، ويبرز جهود تطوير المقومات السياحية والتراثية للإمارة، وتنويع التجارب المتاحة للزوار، بما يعزز حضور أم القيوين على الخريطة السياحية للدولة.

وفي ختام الاجتماع، شدد سمو ولي عهد أم القيوين على ضرورة أن تضع الجهات الحكومية خطط عمل تنفيذية تحدد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، وأن تتابع تنفيذها وتقيس أثرها على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكداً سموه أهمية ترجمة هذه الخطط إلى نتائج ملموسة يلمسها المتعاملون في جودة الخدمات وسهولة الحصول عليها، بما يستجيب لاحتياجات مجتمع أم القيوين ويلبي تطلعاته.