مركبات أمنية لشرطة دبي تدعم حلول الاستدامة



استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مركباتها التخصصية خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026،، بهدف تعريف الزوار بتطبيقات المركبات الكهربائية والأنظمة ذاتية التشغيل في العمل الشرطي، وإبراز دورها في دعم التوجهات نحو التحول المستدام عبر الدمج بين عملياتها الأمنية والاستدامة البيئية في تعزيز الأمن والسلامة في الإمارة.

وتشارك الإدارة العامة للشؤون الإدارية ممثلة بإدارة المعرفة والابتكار والتطوير بمركبتين ذاتيتي القيادة، فيما تُشارك الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة بإدارة الشرطة السياحية بدورية «مرسيدس-بنز EQS 580» الكهربائية.

وأكد العميد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، أن مشاركة الإدارة في المعرض تأتي في إطار توجهات شرطة دبي لتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الفرق الشرطية على أداء مهامها في مختلف البيئات الميدانية. وأشار إلى أن تطوير الحلول التقنية ينطلق من احتياجات العمل الشرطي الهادفة إلى رفع الجاهزية وتحسين كفاءة العمليات الميدانية ودعم سرعة الاستجابة.

وأوضح أن إدارة المعرفة والابتكار والتطوير تستعرض أمام الزوار مركبتين الأولى الدورية الروبوتية ذاتية القيادة«DPR 02»، والتي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، وتتصل مباشرة بغرف العمليات لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية. وتتمتع بدقة التصميم والجاهزية العالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءة استثنائية لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها. موضحاً أن هذه الدورية تختص بالعمل في المناطق والأحياء السكنية والشوارع الضيقة، وتتميز بنظام كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة، وأنظمة استشعار متقدمة، علاوة على تصميمها المنسجم مع مهام المراقبة والاستجابة السريعة، وقدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة.

فيما أشار إلى المركبة الثانية «DPR1.5»، وهي روبوت أرضي هجين ذاتي التشغيل، صُمّم لتنفيذ مهام أمنية في المناطق الوعرة، ويتخصص في دعم العمليات الأمنية ومراقبة البنية التحتية، وتحليل البيانات، والربط مع أنظمة القيادة والسيطرة. كما يتخصص في مهامه ليستخدم في المواقع التي تتطلب ظروفها الميدانية تشغيلاً متواصلاً، وقدرة على التنقّل في تضاريس صعبة، وموثوقية في الأداء.

مركبة كهربائية

من جانبه، أكد العقيد محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن مشاركة الإدارة في المعرض تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تطوير خدماتها الأمنية والسياحية بما يواكب نمو القطاع السياحي في الإمارة. وأشار إلى أن تعزيز الأمن في الوجهات السياحية وتيسير حصول الزوار على الخدمات الشرطية يسهمان في ترسيخ شعورهم بالأمان، ويدعمان مكانة دبي وجهة سياحية عالمية آمنة.