شرطة دبي تعرّف الطلبة بتطبيقات العلوم الأمنية



أطلق مجلس علماء شرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومكتب مدارس حماية، مبادرة «عالم شرطة في مدرستي»، بهدف تعريف الطلبة بتطبيقات العلوم في العمل الشرطي، وإبراز دور الأدلة الجنائية في كشف ملابسات الحوادث ودعم العدالة. وذلك بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والذي يُصادف العاشر من نوفمبر من كل عام، ويسلّط الضوء على دور العلم في حياة المجتمعات وإسهامه في تحقيق التنمية.

وتتضمن المبادرة زيارات ميدانية يُنفذها خبراء شرطة دبي إلى عدد من المدارس في إمارة دبي، لتقديم مُحاضرات وورش عمل وتجارب علمية مبسطة تربط المفاهيم التي يتعلمها الطلبة في الصف بتطبيقاتها في مجال الأدلة الجنائية. وتتيح الورش للطلبة التعرّف إلى أدوات التحليل الجنائي، والمشاركة في أنشطة تفاعلية توضح كيف يوظف الخبراء الملاحظة الدقيقة والقياس والمقارنة لفحص الآثار المادية وتفسير النتائج.

تنمية المهارات

وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن اكتشاف المواهب العلمية يبدأ من المدرسة، حين تتاح للطالب فرصة اختبار ما يتعلمه ورؤية أثره في الحياة العملية، مشيراً إلى أن المبادرة تُجسّد حرص المجلس على نقل الخبرة العلمية إلى البيئة المدرسية، وتنمية مهارات التساؤل والتجريب والاستدلال لدى الطلبة، وتعريفهم مبكراً بالمسارات العلمية في العمل الشرطي لتوسيع آفاقهم الدراسية والمهنية، والمساهمة في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير العلوم الشرطية مستقبلاً.

منهجيات علمية

من جانبه، قال الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس قسم الإظهار الكيميائي للبصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس فريق العمل، إن الأثر المادي مهما كان دقيقاً، قد يحمل معلومة تساعد المحققين على فهم ما جرى، متى جُمع ووُثّق وفُحص وفق إجراءات علمية دقيقة. وأوضح أن التجارب العلمية تُقرّب إلى الطلبة منهجية عمل الخبير الجنائي، بدءاً من ملاحظة الأثر، مروراً بفحصه ومقارنته، وصولاً إلى تفسير النتائج في حدود ما تدعمه الأدلة. وأضاف أن هذا التسلسل يبيّن للطلبة كيف تسهم نتائج الفحص العلمي في توضيح ملابسات الواقعة ودعم التحقيقات.

250 طالباً

واستضافت مدارس حماية للبنين الفعالية الأولى من مبادرة «عالم شرطة في مدرستي»، بمشاركة ما يقرب من 250 طالباً يُمثلون طلاب مدرسة حماية للبنين، ومدرسة دبي الوطنية بالطوار، ومدرسة دبي الدولية بالقوز، ومدرسة نكست جنريشن. واستُهلّت الفعالية بمحاضرة حول العلوم الجنائية التخصصية، تعرّف خلالها الطلبة إلى طبيعة عمل خبراء مسارح الجريمة، والإجراءات التي يتبعونها عند معاينة الموقع وتوثيق الآثار المادية فيه، وطرق رفع الأدلة وحفظها بحسب نوعها، وأهمية هذه الخطوات في صون سلامة الأدلة والمحافظة عليها إلى حين فحصها من قبل الخبراء.