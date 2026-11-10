«أسبوع دبي للمستقبل» يستضيف جلسات عالمية ملهمة



كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن أبرز المتحدثين المشاركين في جلسات منصة «تيد» العالمية التي تعقد خلال اليوم الأول لفعاليات «منصة الحوار» إحدى المنصات الرئيسية في «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وتنطلق جلسات «تيد» بجلسة «ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي يعمل من أجلك وحدك؟» ويتحدث فيها توم غروبر عالم الحاسوب والمخترع ورائد الأعمال أمريكي، الذي اشتهر بكونه أحد مؤسسي ومطوري المساعد الذكي Siri التي استحوذت عليها «آبل» لاحقاً، ويشارك توم الجمهور برحلته في استكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تعزيز الذكاء البشري.

صحة الإنسان

وفي الجلسة الثانية بعنوان «كيف نصمم جهازاً مناعياً للمباني؟»، تتحدث جيسيكا غرين، العالمة والمهندسة الأمريكية، عن العلاقة بين الميكروبات وصحة الإنسان والبيئة المبنية، وتتركز مقاربتها على ضرورة تزويد المباني بأنظمة مناعية تستشعر ما يوجد في الهواء، وتتخلص من مسببات الأمراض عند الحاجة، فنحن نعلم منذ وقت طويل أن الميكروبات المحمولة جواً يمكن أن تسبب لنا المرض، ويذكّرنا كل موسم للإنفلونزا بمدى سرعة انتشارها داخل الأماكن المغلقة، حيث نقضي معظم أوقات حياتنا.

وتليها جلسة بعنوان «مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا» نكتشف فيها مع المخترع وعالم الحاسوب الشهير ورائد الأعمال الأمريكي، داني هيليس، كيف يمكننا تعزيز المعنى والإبداع والثقة في ظل عالم يزداد تعقيداً باستمرار. ومع تلاشي الحدود بين البشر والتكنولوجيا والأنظمة التي نصنعها، ما الذي يجب علينا الحفاظ عليه وتنميته وإعادة تصوره لكي نزدهر كبشر في المستقبل؟ وعُرف داني هيليس بأعماله الرائدة في مجال الحوسبة المتوازية والتكنولوجيا المتقدمة، وهو صاحب فكرة ومصمم ساعة الـ 10000 عام.

وتستضيف جلسة «لماذا نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق؟» ما يانسونغ المعماري الصيني العالمي ومؤسس شركة MAD Architects، والذي يشتهر بنهجه المستقبلي المستوحى من الطبيعة في العمارة والتصميم الحضري، ويطرح فيها تساؤلات عما ستبدو عليه المدينة العضوية؟ حيث يؤمن المعماري ما يانسونغ بأن المباني التي نعيش فيها يجب أن تربطنا بالطبيعة، وببعضنا، وبالعالم من حولنا.

وتستضيف جلسة «تيد» الأخيرة عبدالله الزرعوني من مؤسسة دبي للمستقبل في جلسة بعنوان «تحويل الإلهام إلى ابتكار».

حوار المستقبل

وتنعقد جلسات «منصة الحوار» في قاعة محاضرات متحف المستقبل على مدار 4 أيام بمشاركة شخصيات ملهمة ومتخصصة وقادة عالميين وصناع قرار وعلماء ومبتكرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم للحديث عن مستقبل الإنسان وأهم التحولات الحالية والمستقبلية.

كما تتناول جلسات أخرى على مدار أيام «أسبوع دبي للمستقبل» مجموعة موضوعات وقضايا مستقبلية ضمن المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، وهي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.

وتشكل منصة الحوار إحدى 8 منصات رئيسية ضمن «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يقام تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بحضور أكثر من10000 من المشاركين والخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم.