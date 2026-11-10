جامعة الإمارات تحتفي بيوبيلها الذهبي



تحتفي جامعة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، يومي 11 و12 نوفمبر 2026، في المعهد الإسلامي بمنطقة العين، عبر برنامج يستحضر خمسين عاماً من مسيرة الجامعة الوطنية الأم، ويجمع بين الاحتفاء بمن أسهموا في بنائها، والحوار حول دورها في إعداد الأجيال وصناعة المعرفة وخدمة المجتمع.

ويأتي الاحتفال تحت شعار «إرثٌ عريق... ومستقبلٌ واعد»، ليعكس مسيرة بدأت عام 1976، وارتبطت منذ انطلاقتها بطموح دولة الإمارات إلى بناء الإنسان وتمكينه بالعلم، وعلى امتداد خمسة عقود، أسهمت الجامعة في إعداد كفاءات وطنية تولّت مسؤولياتها في مختلف القطاعات، وفي ترسيخ البحث العلمي وتوسيع مجالات التعاون المحلي والدولي.

ويجسّد الاحتفال تقدير الجامعة لكل من أسهم في مسيرتها، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرّف إلى تاريخ مؤسستهم، وما حملته منذ تأسيسها من مسؤولية وطنية تتجدّد مع كل مرحلة من مراحل تطورها.