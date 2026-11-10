"سوق دبي الدولي للمحتوى 2026" ينطلق بمشاركة واسعة





انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة التاسعة من "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026"، الحدث العالمي الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة" ، بمشاركة من 800 مشارك من 50 دولة حول العالم .

ويشهد الحدث، الذي يستمر يومين في "مدينة جميرا "، مشاركة واسعة من المشترين الدوليين والموزعين وشبكات البث والاستوديوهات وشركات الإنتاج ونخبة من المتخصصين في قطاع الإعلام والترفيه، من بينهم أكثر من 200 مشترٍ وأكثر من 80 جهة عارضة إقليمية ودولية .

ويؤكد هذا الإقبال على المكانة الاستثنائية التي تحظى بها دبي على خارطة صناعة المحتوى العالمية، ودورها في استقطاب أبرز المؤسسات والشركات الدولية، وربطها بالفرص الواعدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدعم تطور الأعمال في هذا القطاع ويفتح آفاقاً جديدة لتبادل المحتوى وتطوير الشراكات العابرة للأسواق.

وقال طارق عبدالسلام المدني عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمعارض والتجارب في "اندكس القابضة"، إن صناعة المحتوى أصبحت اليوم قطاعاً اقتصادياً تتجاوز فرصه حدود الإنتاج الإبداعي، لتشمل تجارة الحقوق والتوزيع والاستثمار في الملكية الفكرية والإنتاج المشترك، حيث نعمل من هذا المنطلق، على تعزيز موقع دبي مركزاً استراتيجياً يربط صناعة المحتوى العالمية بالفرص المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر للشركات مسارات عملية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد أن سوق دبي الدولي للمحتوى يمثل جزءاً من هذه الرؤية، من خلال استقطاب المشترين الدوليين وشبكات البث ومنصات المحتوى وشركات الإنتاج والتوزيع، وتهيئة بيئة أعمال تسهم في تطوير الشراكات وتحويل المشاريع الإبداعية إلى فرص تجارية. ونتطلع إلى أن تواصل دبي دورها في دعم نمو هذا القطاع، وتعزيز تنافسية المحتوى العربي، وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية".

وذكرت رنا جرداق، مديرة المحتوى في قناة "المشهد"، أن التمويل الاستراتيجي والشراكات المبتكرة يمثل ركيزتين أساسيتين لإنتاج محتوى ثري وجاذب يلامس اهتمامات جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مصطفى إيلبيلي، مدير الإعلانات في هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، إن التعاون مع أبرز هيئات البث وشركات الإنتاج والممثلين في المنطقة سيعزز انتشار أعمالنا وتأثيرها ، كما يتيح التنوع المتزايد في القنوات ومنصات البث فرصاً جديدة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، وهناك فرص واعدة لإقامة شراكات مثمرة وتحقيق مزيد من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدوره، أكد جان أوكان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Inter Medya)، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل سوقاً غنية بالفرص، إذ تجعل الروابط الثقافية المشتركة والأسواق سريعة التطور من التعاون الفاعل عنصراً أساسياً في المرحلة المقبلة من مسيرة نمونا.

وتقام على هامش الحدث جلسات حوارات (DICM)، المنصة المعرفية الشاملة التي تسلط الضوء على أبرز التحولات في القطاع، مثل نجاح المحتوى الرمضاني والدراما القصيرة، بالإضافة إلى إلى نقاشات مع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع، لرسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى العالمية وإحداث تأثير إيجابي في إنتاجاتها.

ومن أبرز هذه الجلسات جلسة بعنوان "مستقبل التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة علي جابر، مستشار مجلس دبي للإعلام، ويديرها بديع فتوح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كرييتف فنتشر"، وتناقش مستقبل قطاع التلفزيون والتحولات التي يشهدها في المنطقة ، وأخرى حول "التمويل في ظل تباطؤ السوق: كيف يمكن تحويل المشاريع إلى أعمال إنتاجية"، بإدارة رنا جرداق، ومشاركة فادي إسماعيل وشايستا روشن ومجد ناصيف وعمر بوتي، حيث تناقش استراتيجيات التمويل والإنتاج المشترك، والآليات الكفيلة بتوفير التمويل اللازم للمشاريع ودفعها إلى مرحلة الإنتاج ، وغيرها من الجلسات الحوارية التي تبحث في مستقبل التلفزيون والتحولات التي يشهدها قطاع المحتوى، وفرص تطوير الأعمال وتعزيز التعاون بين مختلف الأسواق العالمية.

وتحظى مبادرة (Spotlight Stories) بحضور مميز ضمن فعاليات "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026"، من خلال تحدٍ للعروض التقديمية المباشرة، التي تسلط الضوء على المواهب الإبداعية والمشاريع الأصلية باللغة العربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت المبادرة اختيار خمسة مشاريع لتقديم قصصها وأفكارها أمام لجنة متخصصة من خبراء صناعة المحتوى، على أن يعلن عن المشروع الفائز يوم غد، في خطوة تتيح للمواهب الواعدة فرصة الانتقال بأعمالها إلى مراحل جديدة من التطوير والإنتاج، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق العالمية.

وتضم قائمة رعاة "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026" كلاً من (TRT ) و(MOSKINO)، فيما تستعرض أجنحة متخصصة لكل من (ICC Türkiye ) و(KOCCA) من كوريا الجنوبية و (ROSKINO) من روسيا، أهم إنتاجات بلدانها وما تزخر به من فرص، بمشاركة شركات ومتخصصين في صناعة المحتوى، لاكتشاف آفاق الشراكات الدولية وفرص التوزيع والتعاون العابر للحدود.