نقاشات موسعة لترسيخ الوعي الصحي أولوية وطنية

أحمد الصايغ: القرارات الاستباقية نرى نتائجها الإيجابية اليوم على صحة المجتمع



أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل أن يولد الإنسان، وقبل ظهور المرض أو حتى الأعراض المرضية، من خلال تهيئة البيئة التي تساعده على عيش حياته بصحة تامة، والتدخل المبكر، إضافة إلى الرعاية المستمرة للحد من المضاعفات.

وقال معاليه في جلسة تحت عنوان «صحة ووقاية المجتمع... مسؤولية وطنية مشتركة» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، متوسط العمر في دولة الإمارات يبلغ 83.6 عاماً، وواقعنا الصحي اليوم يطرح سؤالاً جوهرياً: كم سنة من عمرنا نعيشها بصحّة وعافية؟ ومن هنا تبرز أهمية الوقاية للحفاظ على جودة حياة صحية عالية.

وأضاف معاليه: دولة الإمارات اتخذت قرارات استباقية نعيش نتائجها اليوم، فقبل 10 أعوام اعتمدت قيادة دولة الإمارات مسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ليكون توجهاً واضحاً وهدفاً محدداً يضع الوقاية في صميم عملنا، وبادرت حكومتنا بإطلاق البرامج والمبادرات لتتصدّر دولة الإمارات اليوم العالم في انخفاض وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة، إلى جانب تعزيز صحة المواليد ومنحهم بداية حياة آمنة، فيما بات متوسط العمر الصحي في الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً.

وتطرق معاليه إلى توجيهات القيادة الرشيدة في الـ19 من مايو الماضي في توفير منظومة الضمان الصحي لجميع الإماراتيين، وأن تشكل المنظومة تحولاً رائداً من العلاج نحو الوقاية، والرعاية الأولية بوابة كل إماراتي إلى الكشف المبكر والمتابعة المستمرة، قبل أن يتفاقم المرض.

وتابع معالي أحمد الصايغ: انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بوقاية أفراد المجتمع، نعمل مع الشركاء في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص لرصد المخاطر الصحية مبكراً والتدخل قبل بداية المرض، بما في ذلك برامج الفحص الطبي قبل الزواج، إلى الفحص الجيني للأمهات خلال الحمل وغيرها من الفحوص الأولية.

مسؤولية مشتركة

ودعا معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع للعمل معاً كلٌ في مجال تخصصه لنضع صحة الإنسان في صميم القرارات، وعلى مستوى الجهات المحلية، لا بد من تبني الوقاية منذ بداية تخطيط المدن، ونرى ذلك اليوم في توسع الحدائق، ومسارات المشي، والدراجات في الفرجان.

وقال معاليه: طموح دولة الإمارات أن تتصدر العالم في طول العمر الصحي وأن يعيش فيها الناس سنوات أطول بصحة أفضل، وهذا يتحقق بتكاتف جميع الجهود، وقد لمسنا ذلك خلال 5 جلسات عمل تحت شعار (صحة وطن) في الاجتماعات السنوية لهذا العام حيث شهدت تفاعلاً كبيراً وحواراً بناءً وتعاوناً حقيقياً لدفع أجندة الوقاية قدماً.

ودعا معاليه الجهات الحكومية كافة إلى العمل مع الوزارة على وضع استراتيجية وطنية موحّدة، قائلاً: ومن هذه المنصّة، أدعو الجهات الحكومية كافة إلى العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحّدة للوقاية وطول العمر، تتكامل فيها جهودنا، وتحمي صحة أهلنا للأجيال القادمة.

معرض صحة وطن

وفي سياق متصل، أكد المشاركون في سلسلة جلسات نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، لترسيخ الوعي الصحي باعتباره أولوية وطنية، كما شهدت الجلسات نقاشات موسعة لوضع الرؤى والآليات الكفيلة بضمان صحة المجتمع وفق أرقى المعايير العالمية.



وعقدت الجلسات ضمن معرض «صحة وطن» الذي نظمته الوزارة تحت شعار «المعرفة بداية الوقاية»، بهدف تعزيز الوعي بالصحة العامة، حيث قدم المعرض تجربة تفاعلية توظف السرد القصصي والضوء والصوت والمجسمات، لاستعراض التحديات الصحية والحلول المبتكرة ودور الأفراد والجهات الحكومية وشركائها.

تعزيز العمل المشترك

وبحثت جلسة «حياة: الوقاية والتبرع بالأعضاء مسؤولية وطنية مشتركة» فرص التعاون بين القطاعات للوقاية من فشل الأعضاء، وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة، وتقليص الفجوة بين دعم المجتمع للتبرع والتسجيل الفعلي في البرنامج، من خلال التسجيل الرقمي بالشراكة مع الجهات المعنية.

وسلطت جلسة «التغذية أساس العافية»، الضوء على أهمية البيئات الغذائية الصحية، وأبرزت التقدم المحقق والنهج الوطني المتبع لتعزيز التغذية الصحية، كما استعرضت الممارسات الفاعلة على المستوى الوطني وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف القطاعات لتوحيد الجهود وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية.

وسعت جلسة «نتحدث لصحتنا النفسية»، إلى تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية لجودة حياة المجتمع، وتطرق المشاركون في الجلسة إلى فرص التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إلى جانب استعراض الممارسات والتجارب الناجحة، ومناقشة الأولويات بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والوعي المجتمعي بأهميتها.

وأبرزت جلسة «ابتكارات علوم الحياة»، دور أبحاث علوم الحياة في الوقاية من الأمراض وتحسين رعاية المرضى، وتحديد الأولويات البحثية في دولة الإمارات وفقاً للتحديات الصحية، كما استعرض المشاركون في الجلسة فرص تعزيز الشراكات والممكنات التنظيمية والرقمية لتسريع انتقال الابتكارات من المختبرات إلى التطبيق في رعاية المرضى.

وركزت جلسة «نتنبأ لنحمي صحتنا»، على دور البيانات والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض والتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتحويل التحليلات التنبؤية إلى تدخلات وقائية استباقية تسهم في خفض عبء الأمراض وتحسين صحة المجتمع.