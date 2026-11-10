محمد بن راشد: فخورون برئيس دولتنا والإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برفقة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، جلسة رئيسية بعنوان "بنظهر أقوى"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدت رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله جلسة رئيسية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بعنوان "بنظهر أقوى" .. ناقشت الجلسة جاهزيتنا الوطنية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والطبية واللوجستية والتعليمية للأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الحالي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دولة الإمارات أظهرت للعالم قدراتها الحقيقية خلال الأحداث .. صلابتها العسكرية والاقتصادية ومرونتها الوطنية وقوة وحكمة حكومتها. فخورين بفرق عملنا .. فخورين بولاء مجتمعنا .. فخورين بجنود قواتنا .. وفخورين برئيس دولتنا … فخورين بدولة الإمارات العربية المتحدة".