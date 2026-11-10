منصور بن زايد يكرّم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثالثة

كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثالثة، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الثقافة والإبداع يعتبران من المكونات الأصيلة في رؤية دولة الإمارات للتنمية الشاملة، وهما من الركائز الأساسية لبناء الإنسان الذي تضعه قيادتنا الرشيدة في صدارة أولوياتها باعتباره الاستثمار الأبقى أثرًا، فالثقافة هي الحاضنة لهويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة، والأداة التي نواكب بها متغيرات العصر، ونعزز بها تنافسية اقتصادنا القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف سموه: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها منارةً للثقافة والحوار الحضاري، ضمن نهجها في الانفتاح على العالم وبناء جسور التواصل مع شعوبه. ويعكس الحضور الثقافي الإماراتي اليوم صورة الدولة ورسالتها في التسامح والتعايش، ويعزز شراكاتها مع مختلف الثقافات والحضارات".

وأكد سموه أن وسام الإمارات للثقافة والإبداع يجسّد حرص القيادة الرشيدة على تقدير أصحاب العطاء الثقافي، والاعتزاز بإسهاماتهم في إثراء المسيرة الوطنية، مشيراً سموه إلى أن تكريمهم ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات يعكس موقع الثقافة في صلب منظومة العمل الحكومي وأولوياته الاستراتيجية.

وقال سموه: "نهنئ المكرَّمين، ونستذكر بكل تقدير عطاء الراحلين منهم، فأعمالهم باقية في ذاكرة الوطن، وهذا التكريم رسالة إلى أجيالنا الجديدة بأن الإبداع مسار وطني تحتضنه الدولة وتمكّنه، ليكونوا شركاء في إثراء ثقافة الإمارات وتعزيز حضورها في العالم".

حضر الحفل، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويحتفي وسام الإمارات للثقافة والإبداع، المبادرة الوطنية التي تنظمها وزارة الثقافة، في نسخته الثالثة بنخبة من رواد الثقافة والفنون والإبداع في دولة الإمارات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في تطوير المشهد الثقافي والإبداعي، وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: "يجسد وسام الإمارات للثقافة والإبداع التزام الدولة بتقدير أصحاب الإنجازات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دورهم في بناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية، وتطوير منظومة ثقافية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية. ويمثل الوسام أداة وطنية لترسيخ ثقافة التميز والتقدير، وتحويل المنجزات الفردية إلى مصدر إلهام مجتمعي، بما يشجع المواهب الجديدة على مواصلة الإبداع، ويسهم في بناء قطاع ثقافي وإبداعي مستدام".

وأضاف معاليه أن تكريم المبدعين وأصحاب الإسهامات الثقافية المتميزة، بمن فيهم الراحلون الذين تركوا بصمات راسخة في مسيرة الثقافة والإبداع في الدولة، يجسد تقدير الدولة لعطائهم، ووفاءها لإرثهم الفكري والفني، والذي سيظل حاضرًا في الذاكرة الوطنية ومصدرًا لإلهام الأجيال القادمة.

كما أكد أن الإنجازات الثقافية المحققة إنما تمثل رصيدًا وطنيًا هامًا، يُبنى عليه لمواصلة تطوير المشهد الثقافي، وتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الإبداع الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل قائمة المكرمين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع عن طبقة العطاء كلاً من الراحل أحمد بن سليم الفلاسي عن فئة الأدب واللغة العربية، تقديرًا لإسهاماته في الشعر الفصيح والشعبي، ودوره في ترسيخ حضور الأدب الإماراتي، والراحل سلطان العويس عن فئة الأدب واللغة العربية، تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة الأدبية ودعم المبدعين والمفكرين العرب من خلال مبادرات ثقافية مستدامة، والدكتورة فاطمة الصايغ عن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية، تقديرًا لإسهاماتها البحثية في توثيق تاريخ دولة الإمارات وتعزيز الهوية الوطنية والوعي التاريخي، والراحل محمد خلف المزروعي عن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية، تقديرًا لدوره في تطوير المبادرات والمهرجانات الثقافية والتراثية وتعزيز حضور الموروث الإماراتي محليًا ودوليًا، والراحل بيتر هيلير عن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية، تقديرًا لإسهاماته في توثيق تاريخ دولة الإمارات وتراثها الطبيعي والأثري، والدكتور سلطان العميمي عن فئة الأدب واللغة العربية، تقديرًا لإسهاماته في توثيق الشعر الشعبي الإماراتي وإثراء الحركة الأدبية والبحثية، والفنان محمد أحمد إبراهيم عن فئة الفنون البصرية والرقمية، تقديرًا لدوره في تأسيس الحركة الفنية المعاصرة في الدولة، وتقديم تجربة فنية تستلهم الطبيعة والبيئة المحلية.

أما طبقة الرائد، فتضم كلاً من علي أبو الريش عن فئة الأدب واللغة العربية، تقديرًا لمسيرته الأدبية وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية وتعزيز حضور اللغة العربية، والشاعر جمعة بن مانع الغويص عن فئة الأدب واللغة العربية، تقديرًا لإسهاماته في الشعر الإماراتي، ولا سيما القصائد الوطنية التي عززت الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، والدكتورة نجاة مكي عن فئة الفنون البصرية والرقمية، تقديرًا لإسهاماتها الرائدة في تأسيس الحركة الفنية المعاصرة، ودعم الأجيال الجديدة من الفنانين.

ويهدف وسام الإمارات للثقافة والإبداع إلى إرساء منظومة ثقافية وإبداعية متقدمة على المستويين المحلي والدولي، من خلال الاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية للدولة، وتشجيع المبدعين والمواهب الناشئة على مواصلة العطاء والتميز.

وعلى الصعيد العالمي، تسهم هذه المبادرة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا رائدًا للثقافة والإبداع، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي الدولي، من خلال إبراز النماذج الإبداعية الملهمة، ودعم التعاون والتبادل الثقافي، وتشجيع الأجيال الجديدة على تطوير قدراتها والمساهمة في بناء مستقبل القطاع الثقافي والإبداعي.

يُذكر أن تصميم وسام الإمارات للثقافة والإبداع استُلهم من التراث والهوية الثقافية الراسخة والعناصر الرمزية للدولة، ويجمع بين خمسة عناصر أساسية، يعكس كل منها جانبًا من التقاليد والهوية الإماراتية.

ويأتي الصقر في قلب التصميم ليمثل الرؤية والقوة والمثابرة، ويجسد روح الإصرار والطموح، فيما ترمز الشمس إلى الحياة والحيوية والطاقة.

ويحيط الحصن بهذه العناصر ليمثل الحماية والإرث والحفاظ على التقاليد، ويؤكد الجذور التاريخية لدولة الإمارات وقوة مجتمعاتها.

كما يتضمن التصميم حبات من الخرز ترمز إلى الإمارات السبع، في تأكيد لقوة الاتحاد، فيما يتزين شريط الوسام بنقوش السدو، مع ألوان مستوحاة من سباقات الهجن والطبيعة الصحراوية، تكريمًا للحرف اليدوية التقليدية والتراث الإماراتي العريق.

وفي مركز الوسام، تتألق قطعة نقدية تمنحه رمزية تلهم أجيال المستقبل. ويعكس المزج بين القيم التقليدية والحداثة في تصميم الوسام التميز الثقافي والتطور الإبداعي، والتطلع إلى مستقبل متجذر في التراث.