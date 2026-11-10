قرقاش: الإمارات تواصل عطاءها الإنساني لتخفيف معاناة أهل غزة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المشاهد المؤلمة لأهل غزة وهم يواجهون برد الشتاء والأمطار في خيام لا تقيهم قسوة الظروف، تجسد حجم المعاناة الإنسانية المستمرة، وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود الإغاثية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، مضيفاً أن الإمارات ستبقى حاضرة بعطائها الإنساني، وفيةً لالتزامها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مشاهد مؤلمة لأهل غزة وهم يواجهون برد الشتاء والأمطار في خيام لا تقيهم قسوة الظروف، وتذكير بحجم المعاناة الإنسانية المستمرة وضرورة تكثيف الجهود الإغاثية. وفي هذا المشهد الحزين، تواصل الإمارات دعمها الإنساني، ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، العاجل بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص امتداداً لنهج إنساني راسخ، وجهود إماراتية متواصلة لتخفيف معاناة أهل غزة. وستبقى الإمارات حاضرة بعطائها الإنساني، وفيةً لالتزامها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".