«إقامة دبي» أفضل فريق للموارد البشرية خليجياً



حصدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، جائزة أفضل فريق للموارد البشرية الحكومية في القطاع العام والحكومي، ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية والشباب 2026 «GCC GOV HR & Youth Awards 2026»، خلال حفل التكريم الذي أقيم مؤخراً، في إنجاز جديد، يعكس كفاءة منظومة الموارد البشرية وتطور ممارسات التخطيط والتطوير التنظيمي، بما يدعم الأداء المؤسسي واستدامة التميز.

ويأتي هذا التتويج بعد فوز «إقامة دبي» مؤخراً بالجائزة الذهبية عن «منظومة ذكاء القوى العاملة الحكومية»، ضمن جوائز إيكونوميك تايمز لرأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 (The Economic Times Human Capital Awards MENA 2026)، بما يؤكد تكامل جهودها في تطوير رأس المال البشري، وتوظيف المعرفة والتحليل والحوكمة، لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وجاهزيته للمستقبل.

ويعكس الإنجاز جهود «إقامة دبي» في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الهياكل التنظيمية، تستند إلى «دليل إقامة دبي لإدارة الهيكل التنظيمي – المبادئ والضوابط الاسترشادية والممارسات التوجيهية 2024»، الذي أعدّه فرع الهياكل التنظيمية، ويشكل مرجعاً لتطوير ممارسات التصميم والتطوير التنظيمي، وتعزيز الحوكمة والمرونة المؤسسية، والتكامل مع تخطيط وتحليل القوى العاملة، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والأدلة.

وأكد اللواء عوض محمد العويم مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»، أن هذا الإنجاز يعكس نضج منظومة إدارة رأس المال البشري، ونجاح الإدارة في تطوير ممارسات مؤسسية متقدمة، ترتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وقال: «نؤمن في إقامة دبي بأن التميز المؤسسي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وتطوير منظومات عمل مرنة ومبتكرة، تُمكّن الكفاءات الوطنية من تحقيق أفضل النتائج. ويعكس هذا التتويج نجاح جهودنا في ترسيخ ممارسات متقدمة في التخطيط والحوكمة وإدارة الموارد البشرية، بما يدعم جودة الأداء واستدامة الإنجازات. فالجوائز بالنسبة لنا ليست غاية بحد ذاتها، بل مؤشر على فاعلية منظومة عمل نواصل تطويرها، بما يعزز تنافسية حكومة دبي وريادتها».

ويجسد هذا الفوز تكامل جهود إدارة الموارد البشرية، ممثلة بقسم تخطيط وتحليل القوى العاملة وفرع الهياكل التنظيمية، في تطوير ممارسات قائمة على التخطيط المبني على البيانات والتوظيف الأمثل للموارد والكفاءات، ليضاف إلى سجل «إقامة دبي» من الإنجازات الإقليمية والدولية، ويعكس التزامها بترسيخ نموذج حكومي مرن ومبتكر، يدعم توجهات دبي نحو الكفاءة والاستباقية واستدامة التميز.