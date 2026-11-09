سارة الأميري: طلابنا يحملون أمانة الوطن الغالي

العملية التعليمية حققت بقيادة عبدالله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد قفزات نوعية

الولاء والانتماء وروح المثابرة مكونات رئيسية تعمل الوزارة على ترسيخها لدى الطلبة

مدارسنا في حالة جاهزية دائمة ومستعدة للمستقبل والقطاع التعليمي قادر على مواكبة التطورات

الوزارة طوّرت 5 بروتوكولات تعليمية وافتتحت 12 مدرسة جديدة في جميع مناطق الدولة

تطبيق التجربة التعليمية الإماراتية في عدة مدارس على مستوى المنطقة



أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على ترسيخ عدة أساسيات لدى الطلبة أهمها: الولاء والانتماء، التكيّف والتأقلم، وروح المثابرة وغيرها من الأساسيات التي تعتبر مكونات محورية لطلبة دولة الإمارات الذين يتعلمون ويتخرجون ويدخلون سوق العمل، ويحملون أمانة هذا الوطن الغالي.

وقالت معاليها خلال جلسة رئيسية تحت عنوان "استمرارية التعليم: من الاستجابة إلى الاستدامة" ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن قطاع التعليم حقق خلال الفترة الماضية عدة قفزات نوعية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، لتتقدم عملية التعليم بشكل استثنائي في الدولة.

الميثاق الوطني للتعليم

ولفتت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى أن إطلاق الميثاق الوطني للتعليم في فبراير الماضي أسهم في تعزيز العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات، وترسيخ المهارات والقيم الأساسية لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وأكدت معاليها الأهمية الاستراتيجية لتوقيع الميثاق على مستوى الدولة، حيث يعزز مفاهيم جديدة في صميم ملامح التعليم الإماراتي، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هي: ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز المهارات المستقبلية، وتنمية السمات الشخصية لدى الطلبة في جميع المراحل التعليمية.

وقالت معاليها إن أبرز الإنجازات للقطاع هذا العام، بعد إطلاق الميثاق الوطني هي الدروس المستفادة من جميع التجارب في الدولة، حيث ركزت المدارس الحكومية والكادر التعليمي أولاً على تعزيز المهارات لدى الطلاب ودعم تعليمهم، إضافة إلى المحافظة على هذه المهارات التي اكتسبوها، وحققت وزارة التربية والتعليم جاهزية عالية خلال العام الدراسي الحالي، حيث طوّرت 5 بروتوكولات تعليمية، وافتتحت 12 مدرسة جديدة في جميع مناطق الدولة.

وأكدت معاليها أن العملية التعليمية لم تقف فقط عند تطوير البنى التحتية الأساسية الجديدة في الدولة، لافتة إلى أن المدارس في الدولة في حالة جاهزية دائمة ومستعدة للمستقبل، علاوة على أن القطاع التعليمي يمتلك كفاءة عالية في مواكبة التطورات.

جاهزية مستمرة

واستعرضت معاليها، خلال الجلسة تجربة المنظومة التعليمية في ضمان استمرارية التعلم خلال الظروف الاستثنائية، وما أظهرته من قدرة على التكيّف والاستجابة، وصولاً إلى تحويل الدروس المستفادة إلى منهجية عمل مستدامة تعزز الجاهزية.

وأكدت معاليها أن الظروف التي شهدتها الدولة أسهمت في بلورة مفهوم إماراتي خاص بالجاهزية في قطاع التعليم، يحفظ المكتسبات الوطنية، ويصون سلامة الطلبة واستمرارية تعلّمهم، ويعزز قدرة المنظومة على مواصلة مسيرة التقدم. وقالت "أثبتت التجربة أن الجاهزية لا تعني غياب التحديات، بل القدرة على التعامل معها بكفاءة، وحماية ما تحقق، وضمان استمرار التعليم في مختلف الظروف".

وأوضحت أن الوزارة لم تكتف بتقديم النهج التعليمي الجديد، الذي ركز على المفاهيم والدراسة الذاتية، بل تم إعادة تصميم السياسات، وإضافة محاور جديدة تضمن جودة المحتوى التعليمي، كما تم قياس أثر هذه التطورات على مستوى الطلبة ما أظهر تقدماً واضحاً في مستوى الطلبة من خلال أدوات رقمية، ومنهجية اختبارات دولية استباقية.

نموذج التعليم الإماراتي

وأكدت معاليها تميز نموذج التعليم الإماراتي كونه يشمل العديد من البرامج الوطنية والدولية ويحتضن مناهج عالمية وامتحانات قياس دولية تعزز صدارة الدولة، ما جعل وزارة التربية والتعليم تضع خطة لقياس المخرجات التعليمية بناءً على جميع المعطيات المتوفرة، ووضعت خطة تطوير استراتيجية استفادت منها مدارس المنطقة ليتمكنوا من تطبيق تجربة استثنائية بالاستفادة من تجربة الإمارات الاستباقية، التي لا تضمن وجود الاحتياجات فقط، بل تحقق التطلعات الأساسية للطلاب والكوادر التعليمية وأولياء الأمور في جميع مناطق الدولة.

وأشارت إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع جميع المؤسسات المسؤولة عن الاختبارات الدولية، لقياس وتقييم أعمال الطالب الذي ينجزها طوال العام الدراسي وليس فقط نتائج الاختبار النهائي، بحيث يضمن الطلاب توثيق جهودهم خلال العام الدراسي.