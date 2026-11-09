إطلاق برنامج «أروم» الوطني لترسيخ عادات صحية مستدامة لدى الطلبة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إطلاق برنامج «أروم»، وهو مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة طلبة المدارس الحكومية، عبر تطبيق تدخلات نوعية في مجالات التربية البدنية والتغذية والصحة النفسية، سعياً إلى ترسيخ عادات صحية مستدامة، وغرس الشغف بالنشاط البدني لدى الطلبة ليمتد معهم مدى الحياة، وذلك بدعم ومتابعة من مكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل يتطلب تحولاً في طريقة تعاملنا مع التحديات الصحية، من التركيز على علاج آثارها إلى معالجة مسبباتها في مراحل مبكرة. وهذا التحول يستدعي تطوير سياسات ومبادرات تتكامل فيها جهود القطاعات المختلفة، وتستند إلى فهم أعمق للسلوك الإنساني والعوامل المؤثرة في خيارات الأفراد».

وأضاف معاليه: «إن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تقتصر على نتائجها المباشرة، بل تمتد إلى قدرتها على إحداث تغيير تراكمي في صحة المجتمع على مدى السنوات المقبلة، ونحرص على ترسيخ نهج يقيس النجاح بالأثر الصحي طويل المدى، ويجعل الوقاية مسؤولية مشتركة تتكامل فيها المؤسسات والأسر والأفراد».

من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: «إن تطوير المنظومة التعليمية لا يُقاس فقط بما يكتسبه الطلبة من معارف ومهارات، بل أيضاً بما نُسهم في بنائه من سلوكيات وقيم ترافقهم خارج أسوار المدرسة. فالبيئة التعليمية قادرة على التأثير في خيارات الأجيال، وكلما نجحنا في جعل السلوكيات الإيجابية جزءاً من التجربة المدرسية، ازدادت فرص استمرارها في مختلف مراحل الحياة».

وأضافت معاليها: «في الوقت الذي ننظر فيه إلى المدرسة باعتبارها مجتمعاً متكاملاً يتشارك فيه المعلمون والطلبة وأولياء الأمور مسؤولية بناء بيئة محفزة على النمو والتطور، فإننا نعمل على تمكين مدارسنا وكوادرنا التعليمية من تبنّي ممارسات قابلة للاستمرار، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويحقق أثراً يتجاوز سنوات الدراسة إلى حياة الطلبة ومستقبلهم».

ويتجاوز البرنامج حملات التوعية التقليدية، من خلال التركيز على دمج الممارسات الصحية في مختلف جوانب اليوم الدراسي، بما يشمل الحصص الدراسية والطابور الصباحي والوجبات المدرسية والأنشطة الرياضية، إلى جانب إشراك أولياء الأمور والمعلمين في تعزيز هذه الممارسات داخل المدرسة والمنزل.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، باعتباره إحدى المبادرات الداعمة لبناء مجتمع أكثر صحة ومرونة.

وجاء إطلاق «أروم» بعد تنفيذ المرحلة التجريبية عام 2025، التي أسهمت في زيادة النشاط البدني لدى شريحة الطلاب المشاركين بنسبة 54%، فيما يواصل البرنامج تنفيذ مراحله التجريبية خلال عام 2027، تمهيداً للتوسع التدريجي في تطبيق التدخلات لتشمل المزيد من المدارس الحكومية حتى عام 2029.

ويستهدف «أروم» بحلول عام 2030 دعم الجهود الرامية إلى خفض معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب، وتحسين مؤشرات صحتهم العامة، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بعادات صحية مستدامة ونمط حياة نشط ومتوازن.

عادات

وينطلق برنامج «أروم» من أهمية غرس العادات الصحية منذ الطفولة، باعتبارها مرحلة أساسية في تشكيل السلوكيات التي تستمر حتى مرحلة البلوغ. ويسعى البرنامج إلى جعل الخيارات الصحية جزءاً طبيعياً وممتعاً من الحياة اليومية لطلبة المدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بما يسهم في خفض معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الطلبة بحلول عام 2030.

ويرتكز البرنامج على 3 محاور استراتيجية رئيسية، يتمثل أولها في النشاط البدني، الذي يهدف إلى غرس عادات مستدامة لممارسة النشاط البدني، وتشجيع الطلبة على الحركة واللعب والمشاركة في الأنشطة الرياضية، من خلال مجموعة من التدخلات تشمل الاستراحات النشطة أثناء الحصص الدراسية، وأنشطة الطابور الصباحي، وحصص التربية البدنية النشطة، والصالات الرياضية المفتوحة، والرياضات غير التقليدية، ويوم الرياضة.

وتسهم هذه التدخلات في توفير يوم مدرسي مفعم بالنشاط، وتعزيز فاعلية حصص التربية البدنية، وبناء مجتمع مدرسي يشجع على الحركة.

أما المحور الثاني فهو التغذية الصحية، ويركز على تعزيز الوعي الغذائي وترسيخ العادات الغذائية السليمة، من خلال مبادرات تفاعلية تشمل تحديات تشجع على شرب المياه بأساليب قائمة على اللعب والتحفيز، وبرامج للوجبات المدرسية الصحية تعزز مشاركة أولياء الأمور في دعم الخيارات الغذائية الصحية لأبنائهم.

ويتمثل المحور الثالث في الصحة النفسية والنوم، ويهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للطلبة، وترسيخ العادات المرتبطة بالنوم الصحي والعلاقات الاجتماعية الإيجابية وتنظيم وقت استخدام الشاشات، من خلال مبادرات للحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية، وحملات لتعزيز القدوة الإيجابية والسلوكيات الصحية.

المرحلة التجريبية

وشهد عام 2025 تنفيذ المرحلة التجريبية للتدخلات المرتبطة بالنشاط البدني ضمن برنامج «أروم»، بمشاركة أكثر من 2800 طالب وطالبة في أربع مدارس حكومية في أبوظبي ودبي وعجمان، هي مدرسة خليفة بن زايد الأول، ومدرسة السمحة، ومدرسة الثاني من ديسمبر، ومجمع زايد التعليمي - المنتزي.

وفي هذا السياق، أعربت كليثم سالم الصلاقي، مديرة مدرسة السمحة - بنات، إحدى المدارس النموذجية المشاركة في المرحلة التجريبية لبرنامج «أروم»، عن أهمية البرنامج ودوره في إحداث تغيير ملموس في سلوكيات الطالبات وعاداتهن اليومية، وقالت:

«لمسنا منذ بدء تطبيق البرنامج تفاعلاً واسعاً من الطالبات وأولياء الأمور، وبدأنا نرى أثره يتجاوز الأنشطة المدرسية ليصبح جزءاً من نمط حياة الطالبات، سواء من خلال زيادة إقبالهن على ممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة البدنية، أو من خلال تغير طريقة تعاملهن مع الغذاء والخيارات الصحية والحرص على شرب المياه بانتظام».

واستناداً إلى نجاح المرحلة التجريبية، يجري التوسع في تطبيق التدخلات المرتبطة بالنشاط البدني على مستوى المدارس الحكومية في الدولة، بالتوازي مع تنفيذ المراحل التجريبية للتدخلات الخاصة بالتغذية الصحية والصحة النفسية والنوم.