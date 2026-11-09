«صندوق الوطن» يطلق برنامج «من النص إلى الشاشة»



برعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أطلق الصندوق برنامج «من النص إلى الشاشة»، ضمن مبادرة الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية.

تركز المبادرة على دعم المواهب الشابة من أبناء وبنات الإمارات في مجالات صناعة الأفلام المختلفة، وتزويدهم بالقدرات الفنية والإبداعية لصناعة وإنتاج أعمال فنية، تمثل الإمارات وقيمها وتاريخها ومكانتها الإقليمية والعالمية، وتجاربها الناجحة في مختلف المجالات، بأسلوب إبداعي يضاهي أفضل المدارس العالمية في إنتاج الأفلام، وذلك في إطار التزام صندوق الوطن بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الصناعات الإبداعية.

ويركز برنامج «من النص إلى الشاشة» في مرحلته الأولى على تمكين وتأهيل الموهوبين الإماراتيين، لخوض تجربتهم الأولى في صناعة الأفلام القصيرة، من الفكرة وحتى العرض.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن برنامج «من النص إلى الشاشة»، يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث يتلقى المشاركون ورشاً تدريبية متخصصة، تغطي جميع مراحل صناعة الفيلم، بما في ذلك كتابة السيناريو والإخراج والتصوير والإنتاج والصوت والمونتاج واللغة البصرية، كما سيشاهدون خلال الورش مجموعة مختارة من الأفلام المستقلة، ويقومون بتحليلها فنياً لفهم أسس السرد السينمائي.