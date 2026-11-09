عبدالناصر الحميدي: قواتنا المسلحة تتميز بجاهزيتها الاستباقية وردعها الاستراتيجي



أكد العميد الركن عبدالناصر الحميدي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة هي درع الوطن وحصنه المنيع، وتتميز بجاهزيتها الاستباقية وردعها الاستراتيجي، عبر تطويرها المستمر لقدراتها وإمكاناتها، بما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات، ويعزز كفاءتها لحماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.

وقال العميد الركن عبدالناصر الحميدي، خلال جلسة بعنوان "درع الوطن: الجاهزية والردع الاستراتيجي"، إن جاهزية القوات المسلحة ركيزة أساسية لحماية الوطن، من خلال امتلاك قوة عسكرية مستعدة لمواجهة كافة التحديات، وجاهزية مستدامة، وتخطيط استباقي يستشرف المتغيرات، إلى جانب مواصلة التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العناصر البشرية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات، بما يرفع أداء القوات المسلحة ويضمن سرعتها في الاستجابة بفاعلية للتعامل مع المستجدات، وينمي قدرتها على تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وأضاف: يأتي هذا التوجه امتداداً لمسيرة طويلة من بناء القوات المسلحة وتطويرها، بدأت بمحطة تاريخية تمثلت في قرار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتوحيد القوات المسلحة في العام 1976، في خطوة جسدت رؤية وطنية بعيدة المدى، وأسست لقوة إماراتية موحدة تضطلع بمسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته.

وتابع: "تواصلت هذه المسيرة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أولى تطوير القوات المسلحة وتعزيز قدراتها اهتماماً كبيراً، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتحديث منظوماتها الدفاعية والتقنية، والارتقاء بمستويات التدريب والتأهيل والجاهزية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واقتدار ومسؤولية".

وأشار إلى أن ما حققته القوات المسلحة من تطور يعكس خبرة تراكمية أسهمت فيها أجيال متعاقبة من أبناء الإمارات، عبر برامج التأهيل والتدريب والتطوير، بما يضمن انتقال المعرفة والخبرات من جيل إلى آخر، ويعزز دور الإنسان الإماراتي شريكاً أساسياً في بناء قدرات الوطن وحماية مستقبله.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين القوات المسلحة والجهات المدنية، وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين، بما يدعم المسؤولية المشتركة في تحقيق الأهداف الوطنية، ويرسخ ثقافة الاستعداد والتعاون والتعامل الواعي مع مختلف التحديات.