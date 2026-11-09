«دبي لرعاية النساء» تعزز كفاءة الكوادر في التعامل مع حالات العنف الأسري

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، ورشة تدريبية متخصصة حول التعامل مع فئة البالغين في حالات العنف الأسري، قدمتها آمنة المطوع، مدير الخدمات النفسية في المؤسسة، بمشاركة 15 مختصاً، وذلك في مقر مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الارتقاء بخدمات الرعاية والمساندة مسؤولية مشتركة، تستدعي تكامل الأدوار وتضافر الخبرات بين المؤسسات، مشيرة إلى حرص المؤسسة على تسخير تجربتها المتخصصة في بناء قدرات الجهات المعنية، ومشاركة أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الاستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر.

وقالت، إن قوة المؤسسات تقاس بالأثر، الذي تصنعه في حياة الناس، وبقدرتها على الوصول إليهم بخدمات نوعية، تحفظ كرامتهم، وتلبي احتياجاتهم، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع دائرة الاستفادة من خبراتها، والاستثمار في الكفاءات من خلال التدريب ونقل المعرفة، بما يمكن المختصين من أداء أدوارهم بدقة ومهنية عالية، واتخاذ التدخل الملائم، الذي يدعم مسار المتعامل نحو التعافي والاستقرار.

وأضافت أن هذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في عام الأسرة 2026، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، وجودة حياتها، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع آفاق التعاون وتكامل الجهود، بما يعزز قدرة المؤسسات على إحداث أثر مستدام في حياة الأفراد والأسر، ويسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً.

وقالت الشيخة موضي بنت محمد الشامسي، رئيس مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية: «الأسرة في إمارة الشارقة ليست ملفاً نعمل عليه بل أولوية وطنية، وركيزة أصيلة في نهجنا التنموي، ومن هذا المنطلق نؤمن بأن حماية الأسرة تبدأ من تمكين من يقفون في الصفوف الأولى لحمايتها.

وهذه الورشة تجسد قناعتنا بأن الاستثمار في الكوادر المختصة هو أصدق أشكال الاستثمار في استقرار المجتمع، لأن أثر المختص المؤهل يمتد من الحالة الواحدة إلى الأسرة كلها».

وأضافت: «نعتز بشراكتنا مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبما قدمته من خبرة نوعية أثرت معارف فريقنا، وصقلت أدواته المهنية، وفي عام الأسرة 2026 تتأكد الحاجة إلى أن تتكامل مؤسساتنا، وتتبادل خبراتها، لتبقى منظومة الحماية والرعاية في دولتنا قوية ومتماسكة، وقادرة على الوصول إلى كل أسرة تحتاج إلى من يساندها، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون، بما يعزز الاستجابة المتخصصة، ويحفظ كرامة الأفراد، ويصنع أثراً مستداماً في مجتمعنا».