مجلس التوازن للتمكين الدفاعي الشريك الوطني لـ«كونغرس الطب العسكري»

يعزز مجلس التوازن للتمكين الدفاعي دوره في ترسيخ الشراكات الوطنية، وتكامل القدرات الداعمة لمنظومة الطب العسكري والجاهزية الدفاعية، من خلال دعم جهود الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في إنجاح أعمال الكونغرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري 2026، بصفته «الشريك الوطني» في الحدث، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، بالتعاون مع مجموعة أدنيك.

وأكد خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن الطب العسكري يمثل أحد المكونات الحيوية في منظومة الجاهزية الدفاعية، لدوره الأساسي في حماية صحة منتسبي القوات المسلحة، وتعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف الظروف والتحديات العملياتية.

لافتاً إلى الحرص على تعزيز أوجه التكامل مع الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية، بما يربط الاحتياجات الوطنية بالقدرات الصناعية والتقنية، ويسهم في تطوير الحلول الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تطوير منظومة الطب العسكري يتطلب تكاملاً مستمراً بين الخبرات الطبية والابتكار التقني والقدرات الصناعية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون، وتبادل المعرفة مع الشركاء الدوليين، وتوفر هذه المنصات المتخصصة فرصة لتعزيز هذا التكامل، وتسليط الضوء على ما تمتلكه الدولة من قدرات وحلول، تسهم في دعم الخدمات الطبية العسكرية والاستجابة للطوارئ والجاهزية العملياتية، وفي استدامة المنظومة الدفاعية الوطنية.