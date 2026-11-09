30 قيادياً حكومياً في دفعة «على خطى محمد بن راشد»

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدفعة الثانية من برنامج القيادة الحكومية «على خطى محمد بن راشد»، بمشاركة 30 قيادياً، بهدف تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز جاهزية مديري الإدارات لتولي مسؤوليات قيادية أكبر، من خلال تجربة تعليمية وتطبيقية تستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والابتكار وتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة.

ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة امتداداً للنجاح الذي حققته الدفعة الأولى، والتي أثمرت عن تخريج 41 مديراً إدارياً، وتأكيداً على التزام الكلية بمواصلة الاستثمار في تطوير القيادات الحكومية، من خلال برامج تعليم تنفيذي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ممارسات قيادية قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف متطلبات المستقبل.

ويمتد البرنامج حتى 18 مارس 2027، ويستهدف مديري الإدارات ممن لديهم خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، ويوفر لهم رحلة تطوير قيادي متكاملة تستند إلى نموذج القيادة الوارد في كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد»، بما يدعم بناء قدراتهم في قيادة الذات والآخرين، وتمكين الفرق، وصناعة النتائج.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس إطلاق الدفعة الثانية النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، وحرص الكلية على إعداد قيادات حكومية قادرة على الارتقاء بالأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، من خلال رحلة متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتستلهم فكر ونهج القيادة الرشيدة في القيادة والابتكار.

وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وخريجة الدفعة الأولى من البرنامج: «تعكس تجربة «على خطى محمد بن راشد» أهمية تصميم برامج التعليم التنفيذي انطلاقاً من واقع العمل الحكومي واحتياجاته، من خلال توفير بيئة تعليمية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات، والتأمل في تجاربهم المهنية، واكتساب رؤى جديدة تسهم في تطوير أدواتهم.

وقد انعكست تجربتي في البرنامج على ممارستي المهنية، وعززت قدرتي على تمكين الفرق وتحويل المعرفة إلى ممارسات قيادية تحقق أثراً ملموساً في بيئة العمل».

ويعتمد البرنامج منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب المتخصص والتوجيه القيادي والتطبيق العملي، من خلال خمس محطات مترابطة صممت لتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لتطوير ممارستهم القيادية وتطبيقها في بيئة العمل.

وتبدأ بثلاثة أيام من التدريب الأساسي بواقع 15 ساعة تدريبية في مقر الكلية، تليها ثلاث جلسات للتوجيه القيادي، ثم مخيم القيادات الذي يمتد ثلاثة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، ويتيح للمشاركين اختبار استراتيجيات القيادة الفاعلة في إدارة الأفراد والفرق عبر تجارب عملية تحاكي التحديات الحكومية.

وتتواصل الرحلة بتخصيص 90 يوماً للتطبيق العملي، يعمل خلالها المشاركون على تنفيذ مشاريع مرتبطة بجهات عملهم، بما يتيح لهم توظيف المهارات المكتسبة في معالجة التحديات الفعلية وتحسين الممارسات المؤسسية، بدعم من جلسات التوجيه القيادي لمتابعة التقدم وتطوير المخرجات، قبل اختتام الرحلة بجلسة للتبادل المعرفي يستعرض فيها المشاركون نتائج مشاريعهم وما حققته من أثر.