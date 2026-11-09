«عقابية» شرطة دبي يشاركون في تحدي اللياقة

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي فعالية تحدي دبي للياقة 30*30، بمشاركة العميد سلطان عبدالله محمد العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وذلك في إطار تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع الموظفين على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة، بما يسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة.

وتنظم الإدارة العامة فعاليات «جمعة التحدي» على مدى شهر التحدي، لتشجيع الموظفين على إدماج النشاط البدني في حياتهم اليومية، وتعزيز التواصل والعمل بروح الفريق من خلال أنشطة رياضية جماعية. وشهدت الفعالية الأولى مشاركة الموظفين في المشي لمسافة 3000 خطوة، وخماسيات كرة القدم، والكرة الطائرة، وشد الحبل، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

وأكد العميد سلطان العويص أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بالجاهزية الصحية والبدنية لمنتسبيها، وذلك في إطار المشاركة في المبادرة التي أطلقتها حكومة دبي، والتي تحتفي هذا العام بمرور عشرة أعوام على انطلاقها، محققةً نجاحاً لافتاً بين أفراد المجتمع. وأضاف أن مشاركة المؤسسات العقابية تأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية في الإمارة، وتشجيع منتسبيها على ممارسة الرياضة بانتظام وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية.