«دبي الصحية» توظف الألعاب الرقمية في التطوير



وقّعت «دبي الصحية» اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير في مجالات التعليم وبناء القدرات والابتكار، تشمل إطلاق مبادرات تعليمية مشتركة وتبادل المعرفة، لتطوير مهارات المتدربين وتمكينهم من تصميم حلول تسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية.

ووقّع اتفاقية التعاون كل من الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، ومنى غندر، نائبة الرئيس الأول للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير.

وقال الدكتور وائل بامدهف، نائب عميد كلية الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير نماذج تعليمية مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي. ومن خلال إتاحة الفرصة لمنتسبي البرنامج لاكتساب مهارات خاصة في تصميم وتطوير حلول صحية باستخدام الألعاب الرقمية، نسهم في إعداد كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز التوعية الصحية، ما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان».

من جهتها قالت منى غندر، نائبة الرئيس الأول للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير: «تتجلى القيمة الحقيقية للمهارات الرقمية عندما يتمكن المتعلمون من توظيفها لمواجهة تحديات واقعية، واكتساب خبرات عملية تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتتيح هذه الشراكة تطبيق هذا النهج في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تمكين المتدربين من تصميم حلول مبتكرة بالتعاون مع الأطباء والأكاديميين وخبراء القطاع، وهذا ما نعمل على تعزيزه في مؤسسة عبدالله الغرير من خلال ربط التعلم بفرص العمل، وتزويد الشباب بالمهارات والخبرات العملية التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في القطاعات سريعة التطور».

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود مؤسسة عبدالله الغرير في ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، من خلال إتاحة فرص التعلم العملي واكتساب المهارات التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الرعاية الصحية.

وفي إطار هذا التعاون، أطلقت «دبي الصحية» ومؤسسة عبدالله الغرير، بالشراكة مع «مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وشركة «أتش بي» معسكراً تدريبياً متخصصاً في تطوير الألعاب الرقمية، لمدة 16 أسبوعاً، ويستهدف منتسبي برامج التعليم الطبي للدراسات العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية «دبي الصحية» في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي.

وخلال البرنامج، يعمل المشاركون على تطوير حلول صحية، تستهدف أولويات الصحة العامة التي تحددها «دبي الصحية»، بإشراف مرشدين من قطاع الألعاب الرقمية، إلى جانب مستشارين أكاديميين وأطباء من «دبي الصحية». كما يتيح البرنامج للمتدربين توظيف معارفهم في مجال الرعاية الصحية وتطوير الألعاب والتفكير التصميمي والمهارات الرقمية، لتطوير حلول تستند إلى احتياجات واقعية.