كليفلاند كلينك أبوظبي يُعيد البصر إلى مريض واجه حالات مرضية معقّدة ومتعدّدة

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في علاج حالة استثنائية الصعوبة في طبّ العيون لمريض عانى من جلوكوما شديدة منذ الطفولة، ومتلازمة ستيكلر، وهي اضطراب وراثي نادر يؤثر في النسيج الضامّ، مع ضعف في الشبكية، وقصر نظر مرضي بالغ الشدة بدرجة خطأ بلغت -40.00 ديوبتر (للقوة الانكسارية). وتجسّد الرحلة الجراحية متعددة المراحل خبرة كليفلاند كلينك أبوظبي في علاج أمراض العيون فائقة التعقيد، ودوره كمركز إحالة إقليمي للرعاية المتقدمة في طب العيون.

كان داود، البالغ من العمر 21 عاماً، يعاني من ضعف البصر طوال حياته. وظلت حالة الجلوكوما (الزرق) التي أصيب بها منذ الطفولة شديدة ومستعصية على العلاج، على الرغم من خضوعه سابقاً لعدة عمليات في كلتا العينين، في حين اضطره قصر النظر المفرط إلى الاعتماد على نظارات ذات عدسات بالغة السُمك. كما أضافت حالة شبكيته والمظاهر العينية المرتبطة بمتلازمة ستيكلر مزيداً من التعقيد والمخاطر. ومع تقدمه في العمر والتحاقه بالجامعة، بدأت القيود البصرية تؤثر في ثقته بنفسه وتفاعلاته الاجتماعية، وفي أنواع الرياضات والأنشطة التي يستطيع ممارستها.

وقبل أن يتلقى الرعاية في كليفلاند كلينك أبوظبي، استشار داود وعائلته عدداً من الجرّاحين داخل الدولة وفي مؤسسات طبية رائدة في المملكة المتحدة وكندا. وكان الجواب الذي سمعوه مراراً أن أي تدخل إضافي سيكون بالغ الصعوبة ومحفوفاً بمخاطر عالية، من دون أن تتضح أمامهم خطة محددة للخطوة التالية.

بدأت رحلة داود مع الدكتور محمد سيد، الطبيب الاستشاري في طب العيون بمعهد التخصصات الجراحية المتكاملة في كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث أجرى الدكتور سيد تقييماً شاملاً لحالة داود، ووضع خطة علاجية متكاملة على مراحل للسيطرة على ضغط العين المرتفع والحفاظ على قدرته على الإبصار. وخلال السنوات التالية، خضع داود لعدد من الإجراءات المتقدمة لعلاج الجلوكوما في كلتا العينين، ما ساهم في السيطرة على ضغط العين واستقرار حالته.

ومع تطور الساد في كلتا العينين، شكّلت الجراحة تحدياً نظراً لتعقيد حالة داود، مما تطلب تخطيطاً دقيقاً وتقييماً متأنياً لكل خطوة. وأجرى الفريق جراحة الساد بنجاح في العين الأولى، ثم في العين الثانية، مما ساهم في تحسين بصره ودعم قدرته على ممارسة حياته اليومية باستقلالية أكبر.

وشكّلت جراحة الساد في حالة داود تحدياً كبيراً، نظراً إلى قصر النظر بالغ الشدة، واستطالة مقلة العين والتغيرات في تشريحها، وقابلية الشبكية العالية للتضرر، فضلاً عن خضوعه سابقاً لعدة عمليات لعلاج الجلوكوما. وبعد التخطيط الدقيق والتقييم المتأني لكل خطوة، أُجريت جراحة الساد بنجاح في العين الأولى، ثم في العين الثانية.

وقال الدكتور سيد: "كانت حالة داود استثنائية التعقيد؛ إذ جمعت بين جلوكوما شديدة منذ الطفولة، وضعف الشبكية، ومتلازمة ستيكلر، ودرجة بالغة الشدة من قصر النظر المرضي، وهي من أعلى الدرجات التي واجهتها على الإطلاق. وأن يأتمننا المريض على أثمن حواسه، وهي بصره، مسؤولية عظيمة وامتياز بالغ. وقد تطلبت رحلتنا سنوات من العمليات الجراحية المرحلية، والقرارات الصعبة، والإدارة الدقيقة للحالة. لكن أكثر ما بقي راسخاً في ذاكرتي كان زيارته الأولى بعد جراحة الساد في العين الأولى؛ إذ تمكّن، للمرة الأولى، من رؤية لوحة فحص البصر من دون نظاراته ذات العدسات الثخينة للغاية".

وبعد الجراحة في العين الأولى، اختبر داود مستوىً لم يعرفه من قبل لوضوح الرؤية. وبعد جراحة العين الثانية، أصبح التحول أكثر وضوحاً؛ إذ تمكّن من ارتداء نظارات اعتيادية المظهر، وبدا التغير في ثقته بنفسه جلياً على الفور. ومنحته الرؤية المحسّنة استقلالية أكبر في حياته اليومية، وراحة أكبر في المواقف الاجتماعية، وحرية أوسع في ممارسة الأنشطة البدنية ومختلف أنشطة الحياة.

وقالت والدة داود: "على مدى سنوات، قيل لنا إن حالة داود بالغة الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر، ولم يكن هناك مسار واضح للعلاج. لكننا في كليفلاند كلينك أبوظبي وجدنا الثقة والدعم وخطة طويلة الأمد. ولن تنسى عائلتنا أبداً اللحظة التي استطاع فيها داود رؤية صورته منعكسة للمرة الأولى من دون نظاراته السميكة. لقد انتظرنا 21 عاماً حتى تأتي تلك اللحظة، وشعرنا وكأنها بداية حياة جديدة".

وما يزال الدكتور سيد يتطلع إلى زيارات داود للعيادة. ففي كل زيارة تقريباً، يلتقط داود صورة معه، كما ترسل والدته إلى الطبيب في كثير من الأحيان صوراً مجمّعة توثّق المراحل الزمنية لرحلتهما معاً. إلا أن لفتة بعينها تركت أثراً بالغاً في نفس الدكتور سيد؛ ففي ذكرى ميلاد داود، اختارت والدته للاحتفاء بابنها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي في ذلك اليوم، صورة تجمعه بالدكتور سيد. وكان لهذا الاختيار معنى رمزي عميق؛ فقد كان التغيير بعد إجراء العمليات في كلتا العينين جذرياً إلى درجة أنه حمل للعائلة معنى الميلاد من جديد.

وتسلّط هذه الحالة الضوء على أهمية الرعاية الفردية التي يقودها الخبراء في علاج أمراض العيون فائقة التعقيد. كما تبيّن كيف يمكن للتخطيط المتأني، والخبرة الجراحية المتقدمة، والمثابرة، والثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، والرعاية الرحيمة طويلة الأمد، أن تغيّر مسار حياة شاب.