الإمارات.. تأجيل تطبيق الحد الأقصى لترخيص مركبات المقيمين

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أنه "انطلاقاً من حرصها على الاستماع إلى ملاحظات المجتمع ومراعاة احتياجات مختلف فئاته، قامت بتأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، الوارد في المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستراعي حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام المركبات بما فيها المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.

وأكدت أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته ركيزة أساسية في تطوير التشريعات وتعزيز جودة الحياة بما يحفظ الحقوق ويراعي المصالح المختلفة.