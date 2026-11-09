سيف بن زايد يكرّم فرق الاتحاد المتميزة بوسام محمد بن راشد



أبوظبي - البيان

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.. كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، كما تم تقليد الفرق وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، والتي تنعقد في العاصمة أبوظبي.

ويمثل تكريم فرق الاتحاد تقديراً لما قدمته من نموذج وطني رائد للجاهزية الدائمة في حماية مجتمع دولة الإمارات ومكتسباته الوطنية في جميع الظروف والأحوال، وما أظهرته من قدرة استثنائية على توحيد وتنسيق الجهود والاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر والتحديات، حيث تم اختيار فرق الاتحاد المتميزة بناء على معايير شملت الجاهزية العالية والجهود التي تركت أثراً إيجابياً على حماية المجتمع، وقدرتها على تحصين المكتسبات الوطنية.

حضر حفل التكريم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

التميز والتفوق

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذا التميز والتفوق الذي أظهرته فرق الاتحاد المكرمة يترجم الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت أمن مجتمع الإمارات واستقراره أساساً لكل منجز وطني، حيث قدمت هذه الفرق جهوداً تستحق أعلى مستويات التقدير لجاهزيتها الدائمة وقدراتها الاستباقية التي تضمن حماية مكتسبات الوطن واستمرارية دورة الحياة الطبيعية في الدولة بذات الوتيرة والجودة مهما تبدّلت الظروف.

وقال سموه: «وضعت قيادتنا الرشيدة معياراً واضحاً لعمل مختلف المؤسسات والجهات: أن يعيش كل فرد على أرض الإمارات حياته اليومية بثقة وطمأنينة في جميع الأحوال. وحماية الإنسان وصون مكتسباته أمانة نحملها جميعاً بكل مسؤولية».

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن الجاهزية الدائمة تُبنى في الأيام العادية قبل الظروف الاستثنائية، بالتخطيط المسبق والتدريب المستمر واستشراف المخاطر قبل وقوعها، فالظروف الاستثنائية لا تمنح أحداً وقتاً للاستعداد. ومن يتأهب لها مبكراً يتجاوزها بثبات، وهذا ما أثبتته فرق الاتحاد في الميدان، حيث أظهرت قدرتها العالية على العمل بروح الاتحاد ضمن منظومة واحدة، تتكامل فيها الأدوار وتتضاعف فيها النتائج.

نموذج ملهم

وهنّأ سموه الفرق المكرّمة، مشيداً بما قدمته من نموذج ملهم في العمل الوطني، وقال سموه: «يُقاس تميّز فرق الاتحاد بسرعة الاستجابة، والمرونة والكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، وأثر ذلك في حياة الناس، وما يتركه من ثقة لدى جميع أفراد المجتمع».

وتم الاحتفاء بفرق الاتحاد خلال الحفل، حيث كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفرق الوطنية، وقلدها وسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشمل التكريم كلاً من فريق القوات المسلحة، وفريق هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات، وفريق منظومة الطيران في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، والفريق الوطني للأمن السيبراني، والفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة.

فريق القوات المسلحة

واصلت القوات المسلحة تأكيد مكانتها كحصن منيع ورمز للجاهزية والكفاءة العالية، حيث مثلت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره، وأثبتت أعلى مستويات الاحترافية في حماية دولة الإمارات، ومجتمعها، ومكتسباتها الوطنية.

وجسدت المؤسسة العسكرية الإماراتية، بفضل الرؤية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً متقدماً للجاهزية والتطور والتحديث المستمر، حيث واصلت تقديم أروع صور الالتزام بمسؤولياتها الوطنية والدفاعية بكل اقتدار وحنكة.

وتعاملت القوات المسلحة بأعلى درجات الاحترافية مع مختلف المخاطر عبر تفعيل منظومات الدفاع والجاهزية العسكرية للتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية.

وقد تعاملت الدفاعات الجوية مع 705 صواريخ باليستية و37 صاروخاً جوالاً و2,875 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات، والتي بلغ مجموعها 3,617 تهديداً جوياً، ونجحت من خلال هذه الجاهزية في حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعملت بتكامل استثنائي مع مختلف الجهات من خلال دعم منظومة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات لضمان سرعة الاستجابة، وأسهمت جهودها في حماية المجتمع وتقليل تداعيات التصعيد العسكري على الأمن الوطني.

مركز العمليات

قام فريق مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور رائد في توحيد الجهود الوطنية وتنسيقها ومتابعتها، وقدم الفريق نموذجاً وطنياً متميزاً لتعزيز الجاهزية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية المجتمع.

وتميزت الهيئة بتطوير نموذج وطني موحد لإدارة الأزمات يجمع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن منظومة متكاملة، وعملت من خلال ذلك على تعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للمخاطر والأزمات.

ونجحت الهيئة في جهودها لإدارة الاتصال الوطني عبر إصدار التنبيهات الرسمية وتوفير المعلومات الموثوقة وتوجيه الجمهور لإجراءات السلامة، ما أسهم بتحقق أعلى مستويات السلامة والأمن للمجتمع بكافة أفراده.

كما أسهمت جهود هيئة الطوارئ والكوارث والأزمات الاستثنائية في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية من خلال تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية والخدمية ودعم اتخاذ القرار المشترك.

منظومة الطيران

وتميز فريق منظومة الطيران - أبوظبي وفريق منظومة الطيران - دبي بجهود رائدة لمواجهة التحديات، والمحافظة على تشغيل المطارات الوطنية وضمان سلاسة وسهولة حركة المسافرين عبر المطارات بأمان وطمأنينة، ما كان له انعكاسات مهمة على حركة السفر والتنقل على المستويين الوطني والدولي.

ورغم ما شهدته الأجواء من قيود خلال الفترة الماضية أبقى مطارا دبي وأبوظبي الدولة على اتصال بالعالم، وحافظا على دورهما الحيوي كحلقة وصل بين مختلف مدن العالم.

واستقبلت مطارات دبي بين أواخر فبراير ونهاية أبريل 2026 نحو 6 ملايين مسافر، وسجّلت أكثر من 32 ألف حركة طيران و213 ألف طن من الشحن.

وكان مطار زايد الدولي يخدم بنهاية يونيو الماضي أكثر من 93 ألف مسافر يومياً عبر نحو 500 رحلة، ويُتوقع أن تقارب حركته في 2026 مستواها القياسي في 2025.

وقاد فريق الاستجابة للأزمات والطوارئ في الاتحاد للطيران جهود التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية والشركاء الاستراتيجيين، لضمان استمرارية عمليات الطيران، لتحقق الناقلة اليوم نتائج استثنائية بنقل 2.1 مليون مسافر في سبتمبر 2026 (بزيادة 10%)، عبر 119 وجهة.

الأمن السيبراني

وأثبت الفريق الوطني للأمن السيبراني قدرة استثنائية على مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال العمل المتواصل والتنسيق المشترك والتصدي لمئات الآلاف من الهجمات يومياً، بما عكس كفاءة وجاهزية منظومة الدفاع السيبراني لدولة الإمارات، ودورها المحوري في حماية أمن الدولة واستقرارها واستمرارية خدماتها الحيوية.

ونجح الفريق الوطني للأمن السيبراني في التصدي لمتوسط يقارب 700 ألف هجمة سيبرانية يومياً طوال فترة الأزمة، وعمل الفريق بجهود استثنائية من خلال تشكيل خط دفاع سيبراني وطني موحد بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني وجميع الجهات المختصة والمعنية، بما عزز تكامل الجهود الدفاعية على مستوى الدولة.

وأثبت الفريق قدرة عالية على حماية البنية التحتية الحيوية والاستراتيجية للدولة والتصدي للهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، وضمان استمرارية هذه القطاعات من دون تأثير.

كما قام الفريق بتنفيذ عمليات رصد وتحليل واستجابة سيبرانية متواصلة على مدار الساعة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات دفاعية واستباقية لتحصين الأصول الرقمية الوطنية ومعالجة المخاطر والثغرات الأمنية وتعزيز قدرة الجهات على الصمود أمام أي محاولات اختراق.

الشبكة اللوجستية

وقدم الفريق الوطني للشبكة اللوجستية في الدولة أداء مميزاً في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة التي تشهدها المنطقة على الأسواق المحلية، وضمان توفير الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية بشكل كامل، وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والطرق البرية والمسارات البديلة.

ونجحت الجهود الاستثنائية للفريق في دعم حركة البضائع عبر موانئ الساحل الشرقي، بما فيها الفجيرة وخورفكان، وتسهيل حركة الشاحنات والربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوفير بدائل للمسارات التجارية المتأثرة.

كما نجحت جهود الفريق من بداية فبراير حتى أكتوبر في دعم انسيابية سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وتوفرها بشكل كامل في الأسواق، حيث بلغ نمو مناولة الحاويات لموانئ الساحل الشرقي 316% لتصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية.