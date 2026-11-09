"الشارقة للغذاء" تشارك في معرض "زودباك 2026" بألمانيا

شاركت مؤسسة الشارقة للغذاء "اكتفاء" في معرض "زودباك 2026" الذي استضافته مدينة شتوتغارت الألمانية، وهو أحد أبرز المعارض الأوروبية لصناعات المخابز والحلويات، مستعرضة قصة نجاح القمح العضوي المزروع في الشارقة.

جاءت المشاركة تحت شعار "من الشارقة إلى العالم" لتبرز ما حققته الإمارة في تحويل الصحراء إلى مساحات زراعية منتجة بفضل رؤية طموحة وابتكار وممارسات زراعية مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتُعزّز الإنتاج المحلي.

وقدّمت "اكتفاء" عبر علامتها "سبع سنابل" نموذجاً متكاملاً لهذه الرحلة بدءاً من زراعة القمح العضوي، وصولاً إلى استخدام الطحين العضوي في إنتاج مخبوزات احترافية في ألمانيا، ما يعكس قصة نجاح إماراتية عنوانها الإرادة والاستثمار في المعرفة والتقنيات الزراعية الحديثة.

وقال أحمد السويدي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في "اكتفاء"، إن المشاركة لا تقتصر على التعريف بمنتجات "سبع سنابل" واستعراض جودتها بل تمتد إلى تعزيز حضور العلامة دولياً وتبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أحدث تقنيات الخبز وأساليبه، وبناء علاقات وشراكات مهنية تدعم الابتكار والتطوير المستمر للمنتجات الغذائية.

وأضاف أن المعرض شكّل منصة دولية لعرض جودة طحين "سبع سنابل" وتعدد استخداماته عبر تطبيقات وتجارب عملية في المخبوزات، إلى جانب التواصل مع نخبة من المتخصصين في قطاع المخابز والجمعيات المهنية والخبراء الدوليين في هذه الصناعة.

وتُجسّد هذه المشاركة التزام مؤسسة الشارقة للغذاء "اكتفاء" بمواصلة تطوير الصناعات الغذائية المستدامة، وإبراز قدرة المنتجات والمكونات الزراعية المحلية على تلبية احتياجات قطاع الصناعات الغذائية العضوية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يُرسّخ مكانة الشارقة والإمارات في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لإنتاج الغذاء العضوي.