الإمارات.. تعاون "أدكان فارما" و"M42" لتطوير تصنيع أدوية الأورام المتقدمة

وقعت شركتا "أدكان فارما" و"M42" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تصنيع الأدوية المتقدمة والبحوث السريرية، مع التركيز على أدوية الأورام وخدمات التطوير والتصنيع الدوائي التعاقدي "CDMO"، بما يدعم تطوير الصناعات الدوائية في دولة الإمارات وربط قدراتها التصنيعية بالأسواق العالمية.

وبموجب المذكرة، يستكشف الجانبان فرص التعاون في خدمات التطوير والتصنيع الدوائي التعاقدي من خلال شركة "جلينمارك" العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على الأبحاث، والتي تتولى من خلال نموذج CDMO تطوير الأدوية وتصنيعها وتغليفها نيابة عن شركات الأدوية الأخرى.

ويركز التعاون في مرحلته الأولى على التعبئة الثانوية، التي تشمل تجهيز الأدوية النهائية بالعلامات التجارية ومواد التعبئة الخاصة بكل سوق، إلى جانب توريد الأدوية المخصصة للتصدير.

وفي هذا السياق، أنجزت "جلينمارك" تدقيق الجودة لمنشأة التصنيع التابعة لـ"أدكان فارما"، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع.

وتشمل الخطوات المقبلة تسهيل إجراءات تسجيل أحد منتجات الأورام المتقدمة من فئة الأجسام المضادة المقترنة بالأدوية "ADC" في دولة الإمارات، وهي علاجات موجهة للسرطان تجمع بين جسم مضاد ودواء مضاد للأورام، بما يتيح توصيل المادة العلاجية مباشرة إلى الخلايا السرطانية، فيما قد تتبع ذلك عمليات إطلاق الدفعات في الأسواق التصديرية الرئيسية، وفقاً للمتطلبات والموافقات التنظيمية المعمول بها.

وفي مجال البحوث السريرية، يتضمن التعاون دعم "أدكان فارما" للأنشطة المرتبطة بالتجارب السريرية التي تقودها مؤسسة "إنسايتس للأبحاث والحلول" (IROS)، التابعة لـ"M42"، بما يربط بين البحوث السريرية ومراحل تطوير الأدوية وتصنيعها.

ويستهدف التعاون تنمية أعمال "أدكان فارما" في خدمات التطوير والتصنيع الدوائي التعاقدي والتعبئة الثانوية، إلى جانب دعم أنشطة البحث السريري لدى "M42"، والإسهام في تطوير منظومة علوم الحياة في أبوظبي من خلال ربط القدرات الصيدلانية المحلية بالأسواق الدولية.

وقال حمدان محمد الدهاماني، رئيس مجلس إدارة "أدكان فارما"، إن الشراكة مع "M42" تسهم في تطوير قدرات التصنيع الدوائي المتقدم في دولة الإمارات وتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما أكد الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن التركيز على أدوية الأورام المتخصصة والاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية وخبرات الشركاء يدعمان توسيع نطاق أعمال الشركة واستكشاف فرص جديدة في سلاسل الإمداد الدوائي العالمية، بما يعزز موقع الدولة في مجال الصناعات الدوائية المتقدمة.

من جانبه، قال ديفيد كافاناغ، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لحلول الممارسات الصحية المتكاملة في "M42"، إن تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات للمرضى يتطلب التكامل بين البحوث السريرية والتصنيع الدوائي، موضحاً أن مؤسسة "IROS" تعمل على تطوير قدرات البحث السريري لدعم أبوظبي شريكاً للشركات المطورة للعلاجات المتقدمة، فيما تتيح الشراكة مع "أدكان فارما" استكشاف فرص توظيف قدرات التصنيع المحلي في دعم البحوث السريرية وربطها بالأسواق الدولية.