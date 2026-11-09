قرقاش: المنطقة قد تواجه فترة طويلة من الضبابية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الاثنين أن المنطقة ربما ‌تواجه حالة ​من الضبابية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر ليس مفروغاً منه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" في أبوظبي، حيث قال: "علينا أن نتهيأ لفترة طويلة من الضبابية لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إرساء نظام إقليمي مستقر أمراً مفروغاً منه".

وقال قرقاش إن عواقب الحرب "قد تستمر لفترة طويلة"، الأمر الذي يتطلب من دولة الإمارات الاستثمار في "قدراتها الدفاعية، والحفاظ على قوة ردع يمكن التعويل عليها، وتوطيد شراكاتها الأمنية الدولية".

ذكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش ‌أن الإمارات عارضت الحرب منذ البداية، مشيراً إلى أن استمرار حالة ⁠عدم اليقين في المنطقة لفترة طويلة سيستدعي من الإمارات مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع إيران وغيرها من الشركاء الإقليميين والدوليين.

أضاف معاليه أن بعض أوجه هذا التواصل الدبلوماسي قد تحكمها في الأمد القريب، بحكم الضرورة، اعتبارات عملية تقوم على ‌المصالح المتبادلة، مؤكداً أن ​الحرب أظهرت أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين الإمارات وواشنطن، وشكر فرنسا وإسرائيل واليونان ومصر والهند على دعمها وتضامنها.