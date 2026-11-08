«الإمارات الصحية» ترسخ منظومة رعاية صحية متكاملة

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات المؤتمر الدولي للصحة النفسية 2026 في دبي، تحت شعار «معاً أقوى: وعي يدعم ومجتمع يحتضن»، في خطوة تعكس توجهاً نحو ترسيخ نموذج أكثر تكاملاً واستباقية للصحة النفسية، ينتقل من التركيز على العلاج إلى بناء بيئة داعمة للصحة النفسية تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، وتتصل بمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تضع الإنسان وحقوقه وجودة حياته في صميم الرعاية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تطوير الصحة النفسية لم يعد مرتبطاً بتوسيع نطاق الخدمات العلاجية فحسب، وإنما بقدرة المنظومة الصحية على استباق الاحتياجات والتدخل في الوقت المناسب، وبناء مسارات رعاية تتكامل فيها الأدوار الصحية والاجتماعية والتعليمية والمجتمعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن بناء منظومة فعالة للصحة النفسية يبدأ من خلال تعزيز الوعي والوقاية والقدرة على التعرف المبكر إلى مؤشرات الحاجة للدعم، وصولاً إلى توفير مسارات واضحة ومتكاملة للرعاية والتعافي.

بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن تطور الرعاية النفسية يرتبط بقدرة المؤسسات المتخصصة على تحويل الخبرة السريرية والمعرفة العلمية والتجارب الواقعية إلى ممارسات قابلة للتطبيق والتطوير، مشيراً إلى أن المؤتمر يوفر مساحة مهنية تجمع هذه المسارات وتتيح تبادل الخبرات حول القضايا التي تشكل مستقبل الرعاية النفسية.