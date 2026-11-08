محمد بن راشد: لأول مرة تقترب تجارة الإمارات الخارجية من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

وقال سموه: "لأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10% عن العام السابق .. وارتفعت صادراتنا لأكبر عشر شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " اطلعت اليوم على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10% عن العام السابق.. وارتفعت صادراتنا لأكبر عشر شركاء تجاريين بنسبة 31% عن العام السابق.

وأضاف سموه: "في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية.. وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها .. وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها .. وتوسع أسواق صادراتها .. وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام".

وختم سموه: "إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا ".