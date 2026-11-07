عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية فنزويلا ويبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين





هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أوليفر بلانكو، بمناسبة تعيينه وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فنزويلا، وأوجه التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي أوليفر بلانكو بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الازدهار لشعبيهما.