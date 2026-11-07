رئيس الدولة يزور سعيد بن لاحج المنصوري

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سعيد بن لاحج المنصوري في منزله في أبوظبي

وتبادل سموه مع المنصوري وعائلته الأحاديث الودية حيث رحبوا بسموه معربين عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين أنها تجسد حرص سموه على التواصل المستمر مع أبناء الوطن، ونهج القيادة الأصيل في ترسيخ قيم الترابط والتواصل التي يتحلى بها مجتمع الإمارات والتي تسهم في بناء روابط مجتمعية أكثر قوة وتماسكاً.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من المسؤولين.