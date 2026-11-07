2.3 مليون درهم لمسابقات بجائزةالشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي



انطلقت فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية والمسابقات المصاحبة له، ضمن الدورة الخامسة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمشاركة واسعة من مربي الثروة الحيوانية من مختلف إمارات الدولة، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ مليونين و395 ألف درهم، موزعة على 57 مسابقة متخصصة تشمل أفضل الأوزان، وأفضل السلالات، وأفضل إنتاج حليب، وقطيع النخبة، فيما يبلغ إجمالي عدد الفائزين 284 فائزاً على مستوى الدولة. ويأتي المهرجان ضمن برنامج يمتد إلى عدد من إمارات الدولة ومناطقها، بهدف إبراز جهود المربين، وتشجيعهم على تطوير الإنتاج والارتقاء بجودة السلالات المحلية.

وتشهد الدورة الحالية توسعاً في نطاق إقامة المسابقات المصاحبة، لتصل إلى مناطق متعددة في الدولة، بما يتيح للمربين المشاركة واستعراض إنتاجهم وسلالاتهم الحيوانية في مواقع قريبة منهم، ويعزز فرص التنافس وتبادل الخبرات بين أصحاب العزب والمربين، إلى جانب تقديم عروض حية وفعاليات توعية وتثقيف موجهة للجمهور والمشاركين، تسلط الضوء على أساليب التربية الحديثة وأهمية التغذية والرعاية وجودة الإنتاج.

أجود السلالات

وقال الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي: إن تنظيم المهرجانات والمسابقات المصاحبة في عدد من مناطق الدولة يأتي في إطار حرص الجائزة على توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى المربين في مختلف أنحاء الإمارات، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض إنتاجهم وسلالاتهم الحيوانية والتنافس ضمن بيئة تعتمد معايير واضحة للجودة والتميز.

وأضاف أن التوسع في إقامة المسابقات خارج نطاق مدينة أبوظبي يتيح للمربين المشاركة بصورة أوسع، ويخفف عنهم أعباء التنقل، كما يسهم في إبراز التنوع الذي تتميز به الثروة الحيوانية في الدولة، والتعريف بأفضل السلالات وجهود أصحابها في تحسين الإنتاج والارتقاء بمستويات التربية والرعاية والتغذية. وأكد أن الجائزة تحرص على أن تكون هذه الفعاليات منصة حقيقية لتمكين المربين، وتبادل الخبرات بينهم، وتشجيعهم على مواصلة تطوير سلالاتهم وتعزيز مساهمتهم في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وتتصدر مسابقة أفضل الأوزان برنامج مسابقات الثروة الحيوانية، بجوائز مالية تبلغ قيمتها 29 ألف درهم لكل شوط بواقع 31 شوطاً وإجمالي مبلغ 899 ألف درهم في عدد من المواقع على مستوى الدولة منها في أبوظبي والعين والظفرة وأم القيوين والفجيرة، وتغطي المسابقة أنواعاً متعددة من الثروة الحيوانية، تشمل سلالات الضأن النعيمي والنجدي والحري والعرب، ومختلف سلالات الضأن الأخرى، إلى جانب سلالات الماعز العارضي والصلالي والسعيدي والحو، وغيرها من السلالات، وجميعها من فئة «جذع».

وبدأت فعاليات المسابقات المصاحبة لمهرجان الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة، وتحديداً في مدينتي زايد وغياثي، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، حيث توافد المربون للمشاركة في مسابقة أفضل الأوزان، واستعراض مختلف أنواع الثروة الحيوانية وسلالات الضأن والماعز، في منافسات تتيح تقييم الأوزان وفق المعايير المعتمدة، وتشجع المربين على الاهتمام بجودة التربية وتحسين مواصفات حيواناتهم.