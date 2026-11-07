وزارة الدفاع الإماراتية: اكتمال استعدادات انطلاق الكونجرس العالمي للطب العسكري في أبوظبي

أكدت وزارة الدفاع اكتمال الاستعدادات وجاهزيتها لانطلاق فعاليات "الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026"، الذي تنظمه بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري.

وتنطلق فعاليات الكونجرس يوم الاثنين المقبل في 9 نوفمبر، ببرنامج مكثف من ورش العمل التخصصية والتدريبات العملية، في حين يُقام حفل الافتتاح الرسمي يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر، بمشاركة واسعة من القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والممارسين من مختلف أنحاء العالم.

ويُتوقع أن يستقطب الكونجرس أكثر من 2,000 مشارك و300 متحدث، يمثلون ما يزيد على 40 تخصصاً في مجالات الطب والصحة، ضمن برنامج علمي متكامل يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، وتعزيز الجاهزية الطبية والتعاون الدولي.

ويستهل الكونجرس أعماله بخمس ورش تدريبية متخصصة، تتناول إزالة التلوث والرعاية الطبية الميدانية في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وإدارة حوادث الإصابات الجماعية، والتخدير الموضعي للمصابين في العمليات القتالية، والمهارات الجراحية المتقدمة للتعامل مع الإصابات، ورعاية الحروق.

وتشمل ورش العمل التطبيقية ونقل المهارات المقررة خلال الأيام التالية مجالات الرعاية المُطوّلة للمصابين، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، ونقل الدم الميداني، وإصابات الدماغ، والرعاية التكتيكية للمصابين، وتعزيز المرونة النفسية.

وتنطلق الثلاثاء 10 نوفمبر، الجلسات العلمية وحلقات النقاش المركزة، التي تتناول التعاون الطبي العسكري والمدني، وإصابات الميدان والحروق، والاستجابة للكوارث، والصحة النفسية، وإعادة التأهيل، والإمدادات الطبية، إلى جانب الابتكار في الطب العسكري.

ويشهد الأربعاء 11 نوفمبر الافتتاح الرسمي للكونجرس، إلى جانب جلسة رئيسية تُناقش دور الصحة في تعزيز المرونة الوطنية، فيما تتواصل الجلسات المتخصصة حول الجاهزية الطبية، وتكامل الأنظمة الصحية، والاستجابة للتحديات في البيئات العملياتية.

تعزيز التعاون الدولي

ويمتد البرنامج العلمي حتى 13 نوفمبر، متناولاً الاستعداد للأوبئة المستقبلية، والاستجابة الإنسانية، والإخلاء الطبي، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتطبيب عن بُعد، إلى جانب حلقات نقاش مُركّزة وورش لنقل المهارات والخبرات التطبيقية.

ويُصاحب الكونجرس معرض متخصص يضم أكثر من 120 منصة عرض، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات الطبية، وتوفير فرص التواصل وبناء الشراكات بين المؤسسات والجهات المشاركة.

ويأتي تنظيم الكونجرس بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بصفته شريك تمكين الدفاع الوطني، وبشراكات استراتيجية مع "برجيل القابضة" ومجموعة "إيدج" وشركة "الخليج للأدوية" وM42 ووزارة الصحة ووقاية المجتمع و"مبادلة بايو" و"بيورهيلث".

وتعكس استضافة أبوظبي لهذا الحدث الدولي، الذي يُعقد كل عامين منذ عام 1921، مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في دعم التعاون العلمي وتطوير منظومات الطب العسكري والمدني، وتعزيز القدرات الطبية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية.