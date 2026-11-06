«الشؤون الإسلامية»: الفوز بجائزة الأداء الحكومي يجسد تطور الأداء



أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن فوز الهيئة بجائزة «أفضل جهة تحسناً في الأداء» في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز «فئة الهيئات» للعام الحالي 2026م، نظير تميزها في إدارة شؤونها وتحقيق أهدافها برؤى متطورة، يعد مصدر فخر واعتزاز، ويجسد الإنجاز والتطور الذي تشهده الهيئة لتحقيق أهدافها برؤى حضارية وآفاق أوسع، ويمثل دفعة إيجابية لمضاعفة الجهود ومواصلة التطوير، بما يعزز كفاءة خدمات الهيئة الدينية والمجتمعية والتوعوية وتقديمها عبر منصات ووسائل حديثة وفق أفضل المعايير العالمية.



وتقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لمسيرة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وأهدى الإنجاز لكل العاملين في الهيئة، مؤكداً حرص الهيئة على التطوير وجودة الأداء، واستثمار قدرات كوادرها الوطنية، وتبني الحلول المبتكرة لصناعة المستقبل الواعد، بما يتماشى مع النهج الريادي للدولة الذي يجعل من التميز والابتكار والاستباقية ركائز أساسية في منظومة العمل الحكومي.