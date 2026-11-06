عبدالرحمن العور: الفوز بجائزة الأداء المتميز حافز لمواصلة الإنجاز



قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن فوز الوزارة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ضمن فئة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، يمثل محطة مفصلية في مسيرة وزارة الموارد البشرية والتوطين المؤسسية، ويعكس ما وصلنا إليه من مستويات متقدمة في الأداء والكفاءة والقدرة على تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى إنجازات ونتائج ملموسة.



وأضاف: «هذا التقدير الوطني الرفيع يجسد ثمار نهج مؤسسي يستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في جعل التميز ممارسة يومية وثقافة متجذرة في العمل الحكومي، ويؤكد أن الريادة الحقيقية لا تتحقق بالإنجازات المرحلية فحسب، وإنما بالقدرة على التطور المستمر، واستباق المتغيرات، وصناعة قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة».



وقال: «ننظر إلى هذا الفوز باعتباره إنجازاً لكل فرد في أسرة الوزارة، وتقديراً لجهود فرق العمل وكفاءاتها التي أسهمت بإخلاص ومسؤولية في بناء منظومة عمل متكاملة، قوامها الكفاءة والابتكار والتعاون، وتوجهها تحقيق أفضل النتائج وفق أعلى معايير التميز الحكومي».



وأشار معاليه إلى أن الطموح يتجاوز الحفاظ على ما تحقق، إلى البناء عليه والانطلاق نحو آفاق أكثر تقدماً من الريادة والابتكار، وترسيخ نموذج حكومي قادر على إحداث أثر مستدام، والمساهمة بفاعلية في تحقيق تطلعات دولة الإمارات ومستهدفاتها المستقبلية.