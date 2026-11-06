رخصة القيادة في الإمارات.. 15 معياراً للاختبار و6 أخطاء تؤدي إلى الرسوب





يدخل قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، متضمناً ضوابط تفصيلية لاختبارات القيادة النظرية والعملية، وشروط إصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها أو إلغائها.

اختبارات القيادة

ووفقاً للمادة (64) من القرار، يشترط لإصدار رخصة القيادة اجتياز المتقدم فحص القيادة لدى سلطة الترخيص، ويشمل الاختبار جانبين نظرياً وعملياً، ويُجرى لدى سلطة الترخيص أو في منشآت تعليم القيادة المعتمدة منها، وتحت إشرافها.

وتنص المادة (65) على أن الاختبار النظري يقيس معرفة المتقدم بقواعد وأخلاقيات السير والمرور، ويُجرى بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، على أن توزع الدرجات من مجموع 100 درجة، ويُعد المتقدم راسباً إذا لم يحصل على نسبة 75% على الأقل.

الاختبار العملي

أما الاختبار العملي، فتوضح المادة (66) أنه يُجرى بعد اجتياز الاختبار النظري، وفق خطة الاختبار الميداني أو باستخدام الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص، ويتضمن تقييم مهارات قيادة المركبة وفق 15 معياراً رئيسياً، تشمل:

1. تشغيل المحرك.

2. الانطلاق بالمركبة إلى الأمام والخلف في الظروف العادية والطارئة وعلى المنحدرات.

3. استخدام ناقل الحركة عند بدء السير وأثناء القيادة.

4. التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.

5. صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين المركبات الأخرى، وعلى المنحدرات وفي الأماكن المحددة بالإشارات والخطوط.

6. الانتقال من مسار إلى آخر والانعطاف يميناً ويساراً.

7. استخدام إشارات التنبيه في الوقت المناسب عند تغيير اتجاه السير أو تعديل وضع المركبة.

8. الالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والانتباه إلى إشارات السائقين الآخرين والاستجابة لتعليمات الفاحص.

9. اجتياز التقاطعات والميادين والدوارات.

10. دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.

11. تخطي مركبة ومقابلة مركبة أخرى على الطريق.

12. ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.

13. استخدام مكابح فرامل الوقوف.

14. استخدام المرايا الجانبية والوسطية.

15. المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية.

ويجوز لسلطة الترخيص اعتماد معايير إضافية تراها لازمة لتقييم كفاءة المتقدم للقيادة.

75% شرط النجاح.. والخطر يؤدي إلى الرسوب

وتحدد سلطة الترخيص درجة لكل معيار من معايير الاختبار العملي، بما يتناسب مع كفاءة المتقدم في أدائه، ويُعد راسباً من لا يحصل على 75% على الأقل من مجموع الدرجات.

ولا يقتصر الرسوب على عدم تحقيق النسبة المطلوبة، إذ ينص القرار على اعتبار المتقدم راسباً حتى لو حصل على درجة النجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا استدعى تفادي الخطر تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة.

6 حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل

وحدد القرار ست حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل، وهي:

-ملامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.

-تحرك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.

-ارتكاب خطأ في عملية تغيير ناقل الحركة.

-عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد.

-مخالفة إشارات وعلامات المرور.

-ملامسة قدم المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.

-إعادة الاختبار وملف تعلم القيادة

وفي حال عدم اجتياز الاختبار العملي، يحدد للمتقدم موعد لاحق لإعادة الاختبار، كما تُلغى معاملة المتقدم للحصول على رخصة القيادة إذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد حُدد له، على أن يُعاد تفعيل ملفه وفق الإجراءات التي تعتمدها سلطة الترخيص.

إصدار الرخص وتجديدها

وبعد استكمال الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة، تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة والتصاريح المطلوبة إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لديها، وتُقيد كل رخصة برقم متسلسل، مع جواز منح صاحبها نسخة منها بناءً على رغبته.

تجديد الرخصة

ويلزم القرار أصحاب رخص القيادة بتقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، على أن يتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة ووفق الإجراءات المعتمدة لدى سلطة الترخيص.

كما يشترط للتجديد سداد الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب الرخصة، أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، إن وجدت. ويجوز إصدار نسخة بديلة من الرخصة في حال فقدانها أو تلفها، بناءً على طلب صاحبها ووفق الإجراءات المقررة.

حالات وقف الرخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها

وحدد القرار الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل:

-صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح.

-بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفق القرارات المنظمة لذلك.

-ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.

كما أجاز القرار إلغاء الرخصة أو التصريح في خمس حالات، هي صدور حكم قضائي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم صاحب الرخصة طلباً بإلغائها، أو وفاته، أو ثبوت فقد أهليته أو لياقته الصحية اللازمة للقيادة.

ويجوز كذلك رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة في أربع حالات، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، أو صدور حكم قضائي برفض التجديد، أو وجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية.

وألزم القرار الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإبلاغها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبات بصورة آمنة.