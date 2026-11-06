تكريم أفضل المشاركات في فعاليات يوم الطفل الإماراتي



كرّم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الجهات والمؤسسات والشخصيات التي قدّمت أفضل المبادرات والمشاركات في فعاليات يوم الطفل الإماراتي 2025، الذي تم الاحتفال به على مدار العام الماضي تحت شعار«الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، تقديراً لإسهاماتهم النوعية في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والتراث الإماراتي والقيم الثقافية الأصيلة.

وكرّم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ممثلي الجهات والمؤسسات والشخصيات الفائزة، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة ومبادراتهم الهادفة إلى تعزيز حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالموروث الإماراتي لدى الأجيال الناشئة، ودورهم الفاعل في دعم جهود المجلس لتحقيق أهداف يوم الطفل الإماراتي، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار في توفير بيئة داعمة لنمو الأطفال واعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية» ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء أجيال واعية بتاريخها وتراثها، قادرة على الحفاظ على الموروث الوطني ونقله للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الشعار يستند إلى مبادئ قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني لدى الأطفال.

وشهدت الدورة الحالية تكريم المشاركين ضمن خمس فئات رئيسية خُصصت للاحتفاء بالمبادرات والمشروعات الداعمة للطفولة والثقافة الوطنية، حيث تم في فئة «بالعربية نبدع»، تكريم مركز أبوظبي للغة العربية عن أفضل مبادرة لتعزيز اللغة العربية وترسيخها لدى الأطفال، وفي فئة «احتفالنا بهم.. فرحة لهم»، كرّم المجلس هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن مبادرة داعمة لإسعاد الأطفال وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم.

وتمّ تكريم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في فئة «صوت الطفولة.. صدى الإعلام»، فيما كرّم المجلس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في فئة «جيل يروي تاريخه» المخصصة لأفضل برنامج أو تطبيق أو محتوى يسهم في تعريف الأطفال بالتراث الثقافي الإماراتي.

وفي فئة «جسور بين الأجيال»، كرّم المجلس بلدية مدينة العين عن مبادرة عززت التواصل بين الأطفال وكبار المواطنين، وأسهمت في نقل الموروث الوطني والقيم الثقافية بين الأجيال.

وتضمن تكريم المجلس الاستثنائي فئتين هما «أفضل محتوى ثقافي»، حيث كرّم المجلس فيها «فرجان دبي»، وأكاديمية الطفل، وفئة «أجمل زينة» تمّ فيها تكريم دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبلدية مدينة أبوظبي.