«دار البر» تدعم الأسر المحتاجة في 4 دول



أعلنت جمعية دار البر إطلاق حملتها السنوية لفصل الشتاء لعام 2026 تحت شعار «شتاء الإحسان.. دفء يصل، دفء يدوم،» بهدف مساندة الأسر والأيتام والفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف من آثار البرد، من خلال حزمة من المشاريع الإنسانية التي توفر مستلزمات التدفئة والكساء والغذاء، وتلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

وقال عمران عبد الله، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، إن حملة شتاء الإحسان 2026 انطلقت في 5 نوفمبر الجاري، وتستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وتشمل 4 دول هي نيبال وطاجيكستان وألبانيا وكوسوفا، من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة تستهدف تعزيز قدرة الأسر المحتاجة على مواجهة ظروف الشتاء القاسية.

وأشار أن جمعية دار البر خصصت ضمن حملتها السنوية شتاء الإحسان 2026 مبلغاً إجمالياً قدره 15 مليون درهم لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية الموجهة لأهالي قطاع غزة، موزعاً على ثلاثة مشاريع رئيسية، تشمل 6 ملايين درهم لتوفير الأدوية العاجلة، و6 ملايين درهم لتوفير المواد الغذائية، و3 ملايين درهم لتوفير خيام الإيواء، وأوضح أن الجمعية تجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات اللازمة لإرسال المساعدات وتنفيذ هذه المشاريع، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، والتخفيف من معاناة الأسر المتضررة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة خلال فصل الشتاء.

وبيّن أن الحملة تشمل أيضاً مشاريع إنسانية وتنموية تتجاوز الاحتياجات الشتوية المباشرة، من بينها بناء وتأثيث المنازل للأسر الفقيرة والأيتام، وتوفير مساكن للاجئين، وإنارة بيوت المحتاجين، وتوفير مستلزمات الرضع، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار لدى الفئات المستهدفة.