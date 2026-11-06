تأهيل منتسبي شرطة أبوظبي لفحص براءات اختراع



ابتعثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، 9 من منتسبيها إلى الجمهورية الفرنسية، للمشاركة في برنامج تدريبي تخصصي لتأهيل أول دفعة من فاحصي براءات الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها التخصصية في مجالات الابتكار والملكية الفكرية، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية.

وأكد العقيد الدكتور عبدالله ناصر المزروعي، مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لحرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في بناء قدرات تخصصية متقدمة في مجال فحص براءات الاختراع، ودعم منظومة الابتكار والملكية الفكرية في الدولة.

وأوضح أن البرنامج يعكس أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي مع وزارة الاقتصاد والسياحة، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل المعرفة وتبادل التجارب الناجحة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الشرطية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية، ويدعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين منتسبيها وتطوير مهاراتهم التخصصية، وترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع والتميز، وتشجيع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وحلول عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات.

وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في استشراف المستقبل وتبني الممارسات الرائدة، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.