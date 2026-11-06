«قضاء أبوظبي» تبرز إبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل



تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في النسخة الثانية عشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية 2026، المقام بمدينة العين من 23 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، حيث تعرض مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية التي أبدعها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن برامج التدريب المهني والحرفي الهادفة إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

وتعكس مشاركة الدائرة في هذا الحدث التراثي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في سوق القطارة بمدينة العين، التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى صون الموروث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية، وتأكيد لدورها الإنساني في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين.

إلى ذلك، يضم جناح الدائرة عدداً من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية التي أنجزها النزلاء، وتشمل الأعمال الفنية الخشبية والجلدية والرسوم المستوحاة من التراث الإماراتي والخياطة والتطريز والفنون اليدوية، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه النزلاء في إتقان الحرف وتنمية مهاراتهم الإبداعية.