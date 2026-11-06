إدراج فحص صحة الفم والأسنان في رياض الأطفال



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق مشروع مشترك لفحص صحة الفم والأسنان في مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1) في المدارس الحكومية بالدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الصحة الوقائية، وترسيخ نهج استباقي يضع صحة الطفل في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقاً من رؤية شاملة تستهدف بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة، وتعزيز الاستثمار في صحة الأجيال منذ المراحل العمرية المبكرة.

وبموجب المشروع، يُدرج الفحص الشامل لصحة الفم والأسنان في مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1)، في خطوة تستهدف تعزيز الكشف المبكر عن مشكلات صحة الفم والأسنان ودعم جهود الوقاية والرعاية الصحية للأطفال. وتصطحب الأسرة الطفل إلى المراكز الصحية الحكومية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص لإجراء الفحص، بما يتيح للأسر خيارات مرنة للحصول على الخدمة، ويوسع نطاق الاستفادة منها، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات صحية وقائية عالية الجودة، وفق أفضل الممارسات الصحية.

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المشروع يجسد رؤية وطنية تستثمر في الوقاية بوصفها الأساس الأكثر فاعلية لبناء مجتمع يتمتع بصحة مستدامة، وأن تعزيز صحة الفم والأسنان منذ مرحلة ما قبل المدرسة يسهم في ترسيخ عادات صحية تستمر مع الطفل طوال حياته، مؤكداً أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في غرس هذه العادات ومتابعة صحة الطفل وتشجيعه على الالتزام بالممارسات الصحية اليومية، بالتكامل مع جهود القطاعين الصحي والتعليمي.

الجاهزية الصحية للطفل

وأكد طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية في وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف القطاعات بما يخدم مسيرة الطلبة، ويترجم الرؤى الوطنية المشتركة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة وفق أعلى المعايير.

بدوره، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في تنفيذ المشروع تأتي امتداداً لدورها في توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول لجميع أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن إتاحة فحوص صحة الفم والأسنان عبر المراكز الصحية التابعة للمؤسسة تسهم في الكشف عن التحديات الصحية في مرحلة مبكرة وتوجيه الحالات التي تستدعي المتابعة إلى مسار الرعاية المناسب في الوقت الملائم.