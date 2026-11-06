«كهرباء دبي» توقع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين بـ 1.76 مليار درهم



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة «أكوا» بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي.

وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حصة قدرها 60 %، و«أكوا» حصة قدرها 40 %.

وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب). وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليارات درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يجسد توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان التزامنا الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس ثقتنا بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.

وبإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً. وتمثل اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة. وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، نمضي بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وقال محمد أبونيان: يُعد الأمن المائي ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث تعكس شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، التزامنا المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة. ويأتي توسيع مشروع حصيان امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.