518 مخالفة ضجيج في دبي خلال أكتوبر



أكدت شرطة دبي أن توفير الراحة والطمأنينة لسكان الإمارة، والمحافظة على الهدوء والسكينة العامة، يمثلان أولوية رئيسية في جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ينعم فيها الجميع بالراحة، مشيرة إلى أن الضجيج الناتج عن المركبات يُعد من السلوكيات السلبية التي تؤثر في راحة أفراد المجتمع، وتتعارض مع قيم الاحترام والمسؤولية المجتمعية.



وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور أن شرطة دبي تواصل جهودها لضبط المركبات المسببة للضجيج في مختلف مناطق الإمارة، حيث أسفرت عمليات الرصد التي نفذتها الأجهزة الذكية المتخصصة، إلى جانب الفرق الضبطية الميدانية، عن حجز 218 مركبة وتحرير 518 مخالفة مرورية خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار الجهود المستمرة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز الانضباط المروري.



وكشف أن شرطة دبي بصدد التوسع في استخدام التقنيات الذكية لرصد مخالفات ضجيج المركبات، من خلال زيادة عدد الأجهزة المخصصة لهذا الغرض وتوزيعها في مواقع إضافية بمختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الرصد والضبط، وتعزيز القدرة على اكتشاف المخالفات والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية.



وأشار إلى أن الأصوات المرتفعة الصادرة عن المركبات، سواء نتيجة التعديلات غير القانونية على المحركات وأنظمة العادم أو بسبب الممارسات الخاطئة أثناء القيادة، لا تقتصر آثارها على الإزعاج فحسب، بل تمتد إلى التأثير في الراحة النفسية للسكان، والتسبب في اضطرابات النوم، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمرضى، الأمر الذي يستدعي التصدي لهذه الممارسات والحد من آثارها السلبية.



إجراءات مشددة

وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مطلقاً مع السائقين الذين يتعمدون إحداث الضجيج وإقلاق راحة السكان، موجهاً تحذيراً لأصحاب المركبات التي أُدخلت عليها تعديلات أو إضافات تتسبب في إصدار أصوات مرتفعة، وكذلك قائدي السيارات الرياضية الذين يسيئون استخدامها من خلال رفع صوت المحرك بشكل متعمد فيما يُعرف بـ«التنفيل»، أو استغلال الطرق العامة والأحياء السكنية في الاستعراض وإصدار الأصوات المزعجة، مؤكداً أن امتلاك مركبة رياضية أو إجراء تعديلات عليها لا يمنح قائدها الحق في الإخلال بالسكينة العامة أو المساس براحة السكان، وأن شرطة دبي ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تصل إلى حجز المركبات وفقاً للتشريعات المعمول بها، دون تهاون أو استثناء.



العقوبات

وبيّن مدير الإدارة العامة للمرور أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث ضجيج تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تستوجب مخالفة إجراء تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «الشاسي» دون ترخيص غرامة مالية قدرها 1000 درهم و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. إلى جانب 10 آلاف درهم رسوم فك حجز المركبة وفقاً للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي.



وحث العميد جمعة بن سويدان، السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، والتأكد من سلامة أنظمة العادم، والامتناع عن إجراء أي تعديلات غير مرخصة على المركبات، وتجنب التسارع المفاجئ والضغط المتعمد على دواسة الوقود لإصدار الأصوات المرتفعة، مع مراعاة طبيعة المناطق السكنية، خصوصاً خلال ساعات الليل. مؤكداً على أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن السلوكيات المرورية المزعجة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال على الرقم «901»، مشيراً إلى أن تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على السكينة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعي الجميع والتزامهم بالأنظمة والقوانين.