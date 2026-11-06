"طرق دبي" تعزز منظومة النقل البحري بإضافة 4 عبرات تراثية جديدة

عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.

وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه الإضافة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء."

وقال الزرعوني: "يمثّل تشغيل العبرات الجديدة امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي".

وأضاف: "تتميّز العبرات الجديدة بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وِفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع."

وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.

لقد حرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.

وقد زُوِّدَت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.

وتؤكّد الهيئة على أن تطوير أسطول النقل البحري يأتي ضمن رؤيتها الهيئة الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مستهدفات دبي المستقبلية في التنقل الذكي، وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوار، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في أنظمة النقل الحديثة والمتكاملة.