"حصن الاتحاد 11" عرض عسكري يجسّد قوة الإمارات وتلاحم مجتمعها

تنظّم وزارة الدفاع النسخة الحادية عشرة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 11» في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار «حصن منيع وصمود وطن وعزيمة شعب»، تجسيداً لقوة دولة الإمارات وتلاحم شعبها والمقيمين على أرضها مع القوات المسلحة في حماية الوطن وصون سيادته ومكتسباته.

ويحظى العرض باهتمام القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسط استعدادات وتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة لضمان نجاح الفعالية.

ويستعرض العرض القدرات العسكرية المتقدمة للقوات المسلحة الإماراتية، ومستوى جاهزية منتسبيها وكفاءتهم واحترافيتهم، من خلال عروض ميدانية تبرز التكامل والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات العسكرية، وتعكس تطور الإمكانات الدفاعية للدولة وحرص قيادتها على بناء قوات مسلحة عصرية قادرة على مواجهة التحديات، بما يعزز أمن الوطن واستقراره ويحمي منجزات الاتحاد.