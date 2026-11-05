سارة الأميري: جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز محطة لتقييم الإنجازات



أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تشكل دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات وحياة أفراد المجتمع.

وأعربت معاليها عن اعتزازها بفوز وزارة التربية والتعليم بجائزة أفضل جهة تحسناً في الأداء ضمن الوزارات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل والجهود التي بذلتها فرق الوزارة خلال الفترة الماضية، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة التعليم الوطنية.

كما هنأت معاليها الأستاذة ميمونة الجوهري المعيني، من مجمع زايد التعليمي – البرشاء في دبي، لفوزها بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، والأستاذة إيمان محمد الخوري، من مدرسة مدينة الرياض في أبوظبي، لفوزها بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، مشيدة بجهودهما وإسهاماتهما في الميدان التربوي، ومؤكدة أن هذا التميز مصدر فخر وحافز لمواصلة العمل نحو تعليم أفضل لطلبتنا.