حمدان بن محمد يكرم الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية الفرعية



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهات الحكومية الفائزة بالجوائز المؤسسية الفرعية ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، والتي شملت جائزة أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها وفازت بها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية وفازت بها وزارة الداخلية، وجائزة أفضل جهة في القيمة المميزة وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين وفازت بها وزارة العدل، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل وفازت بها كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وجائزة أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل وفازت بها وزارة الخارجية، وجائزة أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفازت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وشمل تكريم سموه أيضاً مشروعين ضمن فئة التكريم الخاص للمشاريع، تقديراً لما حققته المشاريع من أثر وطني ملموس وإسهامات في تحقيق أولويات دولة الإمارات، وحازت الجائزة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن مشروع اصنع في الإمارات، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع البرنامج الوطني «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وتعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وإحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، وتهدف إلى تحفيز الجهات والقيادات والكفاءات على تحقيق نتائج نوعية، وتعزيز التنافس الإيجابي، وتبادل أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وشهدت الدورة التقييمية 2026 مشاركة 30 جهة حكومية اتحادية، وترشح 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، في حين شارك أكثر من 130 خبيراً ومقيّماً إماراتياً وعالمياً في عمليات التقييم، واعتمدت الجائزة منهجية تقييم شاملة بزاوية 360 درجة، تركز على النتائج والأثر، وتقيس الأداء من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات.

الجدير بالذكر أن الجائزة تأتي امتداداً لمسيرة التميز الحكومي التي انطلقت مع تأسيس برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2006، لتواصل دولة الإمارات تطوير منظومة حكومية متكاملة تقوم على التميز والابتكار والاستباقية، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع، وترسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية.